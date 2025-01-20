Зеленского обвинили в удержании украинцев в заложниках

Журналистка Панченко: Зеленский держит украинцев в заложниках
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Зеленскому пора открыть границы Украины, считает Панченко
Зеленскому пора открыть границы Украины, считает Панченко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский удерживает всех украинцев в заложниках. Такое заявление сделала украинская журналистка Диана Панченко.

«Вы держите в заложниках всех украинцев», — написала Панченко в соцсети X в ответ на пост Зеленского об освобождении израильских заложников палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Она добавила, что, возможно, пришло время открыть границы Украины.

Панченко также отметила, что киевляне испытывают ненависть к Зеленскому. Она отказалась признать его право представлять народ Украины, указывая на его нежелание прекратить огонь и провести обмен пленными в Рождество.

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Украинский лидер Владимир Зеленский удерживает всех украинцев в заложниках. Такое заявление сделала украинская журналистка Диана Панченко. «Вы держите в заложниках всех украинцев», — написала Панченко в соцсети X в ответ на пост Зеленского об освобождении израильских заложников палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Она добавила, что, возможно, пришло время открыть границы Украины. Панченко также отметила, что киевляне испытывают ненависть к Зеленскому. Она отказалась признать его право представлять народ Украины, указывая на его нежелание прекратить огонь и провести обмен пленными в Рождество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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