Украинский лидер Владимир Зеленский удерживает всех украинцев в заложниках. Такое заявление сделала украинская журналистка Диана Панченко.
«Вы держите в заложниках всех украинцев», — написала Панченко в соцсети X в ответ на пост Зеленского об освобождении израильских заложников палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Она добавила, что, возможно, пришло время открыть границы Украины.
Панченко также отметила, что киевляне испытывают ненависть к Зеленскому. Она отказалась признать его право представлять народ Украины, указывая на его нежелание прекратить огонь и провести обмен пленными в Рождество.
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