Челябинец разделся догола в храме Петербурга перед алтарем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Международного фестиваля духовной музыки. Кыштым, иконостас, алтарь, религия, христорождественский собор, православие
На Крещение перед алтарем собралось множество прихожан (архивное фото) Фото:

Житель Челябинской области разделся догола в храме Санкт-Петербурга перед алтарем. Мужчина задержан.

«Неизвестный мужчина в явно неадекватном состоянии зашел в храм Новодевичьего монастыря в праздник Крещения, когда там собралось множество верующих. Прямо на глазах прихожан он вдруг начал раздеваться и демонстрировать свои половые органы», — сообщает сайт «78.ру».

По данным сайта, неадекватом оказался 33-летний житель Челябинской области. Мужчина задержан и помещен в СИЗО, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Челябинской области разделся догола в храме Санкт-Петербурга перед алтарем. Мужчина задержан. «Неизвестный мужчина в явно неадекватном состоянии зашел в храм Новодевичьего монастыря в праздник Крещения, когда там собралось множество верующих. Прямо на глазах прихожан он вдруг начал раздеваться и демонстрировать свои половые органы», — сообщает сайт «78.ру». По данным сайта, неадекватом оказался 33-летний житель Челябинской области. Мужчина задержан и помещен в СИЗО, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...