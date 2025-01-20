Челябинец разделся догола в храме Петербурга перед алтарем

На Крещение перед алтарем собралось множество прихожан (архивное фото)
Житель Челябинской области разделся догола в храме Санкт-Петербурга перед алтарем. Мужчина задержан.
«Неизвестный мужчина в явно неадекватном состоянии зашел в храм Новодевичьего монастыря в праздник Крещения, когда там собралось множество верующих. Прямо на глазах прихожан он вдруг начал раздеваться и демонстрировать свои половые органы», — сообщает сайт «78.ру».
По данным сайта, неадекватом оказался 33-летний житель Челябинской области. Мужчина задержан и помещен в СИЗО, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!