Боец СВО выжил при обстреле благодаря иконе

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Осколки попали в иконы, расположенные в бронежилете бойца
Осколки попали в иконы, расположенные в бронежилете бойца Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец ВС РФ с позывным Смелый остался жив во время того, как его позиция подверглась обстрелу. Спасение солдата стало возможным благодаря иконе, помещенной в бронежилет. Об этом сообщается в сообществе «Подслушано Сегежа» в социальной сети «ВКонтакте».

«В одном из боев боец Смелый с товарищами попал под вражеский обстрел. Смелого посекло осколками. Когда его доставили в госпиталь, врачи не сразу поверили глазам — в грудном кармане, у самого сердца, был еще один осколок. Он застрял в книжке-иконке», — сообщается в соцсети.

Во вторую икону, упакованную в пластик, попал меньший осколок. Перед началом каждого боя солдат размещал в своем бронежилете иконы, следуя традиции предков, которые поступали так же в годы Великой Отечественной войны.

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Боец ВС РФ с позывным Смелый остался жив во время того, как его позиция подверглась обстрелу. Спасение солдата стало возможным благодаря иконе, помещенной в бронежилет. Об этом сообщается в сообществе «Подслушано Сегежа» в социальной сети «ВКонтакте». «В одном из боев боец Смелый с товарищами попал под вражеский обстрел. Смелого посекло осколками. Когда его доставили в госпиталь, врачи не сразу поверили глазам — в грудном кармане, у самого сердца, был еще один осколок. Он застрял в книжке-иконке», — сообщается в соцсети. Во вторую икону, упакованную в пластик, попал меньший осколок. Перед началом каждого боя солдат размещал в своем бронежилете иконы, следуя традиции предков, которые поступали так же в годы Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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