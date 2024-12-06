Боец СВО выжил при обстреле благодаря иконе

Боец ВС РФ с позывным Смелый остался жив во время того, как его позиция подверглась обстрелу. Спасение солдата стало возможным благодаря иконе, помещенной в бронежилет. Об этом сообщается в сообществе «Подслушано Сегежа» в социальной сети «ВКонтакте».
«В одном из боев боец Смелый с товарищами попал под вражеский обстрел. Смелого посекло осколками. Когда его доставили в госпиталь, врачи не сразу поверили глазам — в грудном кармане, у самого сердца, был еще один осколок. Он застрял в книжке-иконке», — сообщается в соцсети.
Во вторую икону, упакованную в пластик, попал меньший осколок. Перед началом каждого боя солдат размещал в своем бронежилете иконы, следуя традиции предков, которые поступали так же в годы Великой Отечественной войны.
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