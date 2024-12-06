Челябинцам рассказали, где можно заработать ассистентом 100 тысяч рублей

В Челябинске медицинские сестры и ассистенты стоматологов могут рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей. Такие деньги готовы платить специалистам с опытом работы от трех лет в коммерческих клиниках города. Об этом говорят итоги исследования, опубликованного в декабре 2024 года сервисом SuperJob.
«На самую высокую зарплату, от 75 до 100 тыс рублей, может рассчитывать специалист с опытом работы с радиовизиографом и стажем деятельности медицинской сестрой или ассистентом стоматолога от трех лет», — уточняется в исследовании. Стартовый уровень зарплат для специалистов этого профиля в Челябинске начинается от 40 тысяч рублей.
Типичный кандидат, ищущий такую работу в Челябинске, согласно данным аналитики, женщина 29 лет. Только 27% из них имеют высшее образование. Обычно эти профильные специалисты проводят на последнем месте работы около двух лет.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области по состоянию на 1 октября 2024 года самыми востребованными профессиями стали врачи. В частности, медсестры, офтальмологи и стоматологи. Об этом сообщили в контрольно-счетной палате региона.
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