06 декабря 2024

Челябинцам рассказали, где можно заработать ассистентом 100 тысяч рублей

В Челябинске медсестры и ассистенты стоматологов могут получать 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитайло. Тюмень, стоматология, арбитайло
Ассистенты врачей-стоматологов востребованы в клиниках Челябинска Фото:

В Челябинске медицинские сестры и ассистенты стоматологов могут рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей. Такие деньги готовы платить специалистам с опытом работы от трех лет в коммерческих клиниках города. Об этом говорят итоги исследования, опубликованного в декабре 2024 года сервисом SuperJob.

«На самую высокую зарплату, от 75 до 100 тыс рублей, может рассчитывать специалист с опытом работы с радиовизиографом и стажем деятельности медицинской сестрой или ассистентом стоматолога от трех лет», — уточняется в исследовании. Стартовый уровень зарплат для специалистов этого профиля в Челябинске начинается от 40 тысяч рублей.

Типичный кандидат, ищущий такую работу в Челябинске, согласно данным аналитики, женщина 29 лет. Только 27% из них имеют высшее образование. Обычно эти профильные специалисты проводят на последнем месте работы около двух лет.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области по состоянию на 1 октября 2024 года самыми востребованными профессиями стали врачи. В частности, медсестры, офтальмологи и стоматологи. Об этом сообщили в контрольно-счетной палате региона.

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В Челябинске медицинские сестры и ассистенты стоматологов могут рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей. Такие деньги готовы платить специалистам с опытом работы от трех лет в коммерческих клиниках города. Об этом говорят итоги исследования, опубликованного в декабре 2024 года сервисом SuperJob. «На самую высокую зарплату, от 75 до 100 тыс рублей, может рассчитывать специалист с опытом работы с радиовизиографом и стажем деятельности медицинской сестрой или ассистентом стоматолога от трех лет», — уточняется в исследовании. Стартовый уровень зарплат для специалистов этого профиля в Челябинске начинается от 40 тысяч рублей. Типичный кандидат, ищущий такую работу в Челябинске, согласно данным аналитики, женщина 29 лет. Только 27% из них имеют высшее образование. Обычно эти профильные специалисты проводят на последнем месте работы около двух лет. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области по состоянию на 1 октября 2024 года самыми востребованными профессиями стали врачи. В частности, медсестры, офтальмологи и стоматологи. Об этом сообщили в контрольно-счетной палате региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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