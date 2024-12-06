Челябинцам рассказали, где можно заработать ассистентом 100 тысяч рублей

В Челябинске медсестры и ассистенты стоматологов могут получать 100 тысяч рублей

07 декабря 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Ассистенты врачей-стоматологов востребованы в клиниках Челябинска Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске медицинские сестры и ассистенты стоматологов могут рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей. Такие деньги готовы платить специалистам с опытом работы от трех лет в коммерческих клиниках города. Об этом говорят итоги исследования, опубликованного в декабре 2024 года сервисом SuperJob. «На самую высокую зарплату, от 75 до 100 тыс рублей, может рассчитывать специалист с опытом работы с радиовизиографом и стажем деятельности медицинской сестрой или ассистентом стоматолога от трех лет», — уточняется в исследовании. Стартовый уровень зарплат для специалистов этого профиля в Челябинске начинается от 40 тысяч рублей. Типичный кандидат, ищущий такую работу в Челябинске, согласно данным аналитики, женщина 29 лет. Только 27% из них имеют высшее образование. Обычно эти профильные специалисты проводят на последнем месте работы около двух лет. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области по состоянию на 1 октября 2024 года самыми востребованными профессиями стали врачи. В частности, медсестры, офтальмологи и стоматологи. Об этом сообщили в контрольно-счетной палате региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске медицинские сестры и ассистенты стоматологов могут рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей. Такие деньги готовы платить специалистам с опытом работы от трех лет в коммерческих клиниках города. Об этом говорят итоги исследования, опубликованного в декабре 2024 года сервисом SuperJob. «На самую высокую зарплату, от 75 до 100 тыс рублей, может рассчитывать специалист с опытом работы с радиовизиографом и стажем деятельности медицинской сестрой или ассистентом стоматолога от трех лет», — уточняется в исследовании. Стартовый уровень зарплат для специалистов этого профиля в Челябинске начинается от 40 тысяч рублей. Типичный кандидат, ищущий такую работу в Челябинске, согласно данным аналитики, женщина 29 лет. Только 27% из них имеют высшее образование. Обычно эти профильные специалисты проводят на последнем месте работы около двух лет. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области по состоянию на 1 октября 2024 года самыми востребованными профессиями стали врачи. В частности, медсестры, офтальмологи и стоматологи. Об этом сообщили в контрольно-счетной палате региона.