Челябинский школьник умер в компьютерном клубе

Трагедия произошла рано утром в компьютерном клубе Gamers Guild в Ленинском районе Челябинска. По словам очевидца, в клубе играли несколько детей, родителей с ними не было. Предварительно, один из них смертельно надышался газом из баллончика.
«Дети вдыхали газ из какого-то баллончика. Одному из них стало плохо. Он упал в обморок уже на улице. Сотрудница клуба и наряд ППС занесли подростка в клуб, пытались ему помочь», — приводит сайт «74.ру» слова очевидица, который отмечает, что у ребенка «разорвались легкие».
Источник в правоохранительных органах подтвердил гибель ребенка. Причину смерти школьника предстоит установить судмедэкспертам.
В руководстве Gamers Guild подтвердили информацию. Там отметили, что ребенок «упал на улице и потерял сознание». Сотрудница компьютерного клуба Ирина занесла его внутрь, чтобы он не замерз. Девушка оказывала ему первую помощь, вызвала скорую, но откачать мальчика не удалось.
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