07 декабря 2024

Челябинский школьник умер в компьютерном клубе

© Служба новостей «URA.RU»
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В руководстве Gamers Guild подтвердили, что мальчика не удалось спасти (фото из архива) Фото:

Трагедия произошла рано утром в компьютерном клубе Gamers Guild в Ленинском районе Челябинска. По словам очевидца, в клубе играли несколько детей, родителей с ними не было. Предварительно, один из них смертельно надышался газом из баллончика.

«Дети вдыхали газ из какого-то баллончика. Одному из них стало плохо. Он упал в обморок уже на улице. Сотрудница клуба и наряд ППС занесли подростка в клуб, пытались ему помочь», — приводит сайт «74.ру» слова очевидица, который отмечает, что у ребенка «разорвались легкие».

Источник в правоохранительных органах подтвердил гибель ребенка. Причину смерти школьника предстоит установить судмедэкспертам.

В руководстве Gamers Guild подтвердили информацию. Там отметили, что ребенок «упал на улице и потерял сознание». Сотрудница компьютерного клуба Ирина занесла его внутрь, чтобы он не замерз. Девушка оказывала ему первую помощь, вызвала скорую, но откачать мальчика не удалось.

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Трагедия произошла рано утром в компьютерном клубе Gamers Guild в Ленинском районе Челябинска. По словам очевидца, в клубе играли несколько детей, родителей с ними не было. Предварительно, один из них смертельно надышался газом из баллончика. «Дети вдыхали газ из какого-то баллончика. Одному из них стало плохо. Он упал в обморок уже на улице. Сотрудница клуба и наряд ППС занесли подростка в клуб, пытались ему помочь», — приводит сайт «74.ру» слова очевидица, который отмечает, что у ребенка «разорвались легкие». Источник в правоохранительных органах подтвердил гибель ребенка. Причину смерти школьника предстоит установить судмедэкспертам. В руководстве Gamers Guild подтвердили информацию. Там отметили, что ребенок «упал на улице и потерял сознание». Сотрудница компьютерного клуба Ирина занесла его внутрь, чтобы он не замерз. Девушка оказывала ему первую помощь, вызвала скорую, но откачать мальчика не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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