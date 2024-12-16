Пермский завод попал под санкции Евросоюза

Предприятие «ОДК-Стар» из Перми попало в обновленный список санкций, который опубликовал Евросоюз. Документ с актуализированным списком опубликован на официальном сайте ЕС.
«Подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в документе. В список санкций также вошли летчики, застройщики и руководители нескольких российских компаний.
АО «ОДК-СТАР» разрабатывает и производит системы топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Предприятие входит в Госкорпорацию Ростех. Ранее в отношении «ОДК-Стар» были введены санкции США.
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