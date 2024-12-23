Соцфонд напомнил о досрочных пенсиях в конце декабря для части россиян

Социальный фонд сообщил о досрочных выплатах пенсий за январь. Пенсии будут выплачены до 28 декабря для тех, у кого перечисление через банк совпадает с новогодними праздниками с 1 по 9 января.
«До 28 декабря досрочно поступят выплаты за январь тем, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни новогодних праздников с 1-го по 9-е число», — говорится в telegram-канале Соцфонда. Там добавили, что начиная с 10 января выплаты возобновятся по обычному графику.
Досрочные выплаты касаются всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Пенсионеры, получающие деньги через Почту России, получат пенсии начиная с 3 января. Страховые пенсии в новом размере будут проиндексированы с 1 января 2025 года на 7,3%.
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