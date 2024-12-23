Соцфонд напомнил о досрочных пенсиях в конце декабря для части россиян

В России некоторые пенсионеры получат пенсии за январь 28 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досрочные выплаты касаются всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, по старости и инвалидности
Досрочные выплаты касаются всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, по старости и инвалидности Фото:

Социальный фонд сообщил о досрочных выплатах пенсий за январь. Пенсии будут выплачены до 28 декабря для тех, у кого перечисление через банк совпадает с новогодними праздниками с 1 по 9 января.

«До 28 декабря досрочно поступят выплаты за январь тем, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни новогодних праздников с 1-го по 9-е число», — говорится в telegram-канале Соцфонда. Там добавили, что начиная с 10 января выплаты возобновятся по обычному графику.

Досрочные выплаты касаются всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Пенсионеры, получающие деньги через Почту России, получат пенсии начиная с 3 января. Страховые пенсии в новом размере будут проиндексированы с 1 января 2025 года на 7,3%. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Социальный фонд сообщил о досрочных выплатах пенсий за январь. Пенсии будут выплачены до 28 декабря для тех, у кого перечисление через банк совпадает с новогодними праздниками с 1 по 9 января. «До 28 декабря досрочно поступят выплаты за январь тем, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни новогодних праздников с 1-го по 9-е число», — говорится в telegram-канале Соцфонда. Там добавили, что начиная с 10 января выплаты возобновятся по обычному графику. Досрочные выплаты касаются всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Пенсионеры, получающие деньги через Почту России, получат пенсии начиная с 3 января. Страховые пенсии в новом размере будут проиндексированы с 1 января 2025 года на 7,3%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...