Челябинский театр откроет площадку в подземелье

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Пресс-подход перед спектаклем "Сирано де Бержерак" в Театре Драмы. Екатеринбург, уборщица, драмтеатр, сцена, театр
Представления будут открыты под землей Фото:

Челябинский государственный драматический «Камерный театр» планирует открыть новую площадку для представлений в подземелье. Для этого будут переоборудованы помещения под театром.

«Камерный театр в Челябинске планирует расширяться, но не в ширину, а в глубину. В 2025 году здесь хотят открыть подземелье, расположенное под театром», — цитирует слова директора театра Павла Михайлова сайт «Первый областной».

Подземные помещения театра планируется преобразить в новую площадку. Ранее театры размещали афиши новогодних спектаклей и представлений.

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Челябинский государственный драматический «Камерный театр» планирует открыть новую площадку для представлений в подземелье. Для этого будут переоборудованы помещения под театром. «Камерный театр в Челябинске планирует расширяться, но не в ширину, а в глубину. В 2025 году здесь хотят открыть подземелье, расположенное под театром», — цитирует слова директора театра Павла Михайлова сайт «Первый областной». Подземные помещения театра планируется преобразить в новую площадку. Ранее театры размещали афиши новогодних спектаклей и представлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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