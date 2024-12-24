Челябинский театр откроет площадку в подземелье

Челябинский государственный драматический «Камерный театр» планирует открыть новую площадку для представлений в подземелье. Для этого будут переоборудованы помещения под театром.
«Камерный театр в Челябинске планирует расширяться, но не в ширину, а в глубину. В 2025 году здесь хотят открыть подземелье, расположенное под театром», — цитирует слова директора театра Павла Михайлова сайт «Первый областной».
Подземные помещения театра планируется преобразить в новую площадку. Ранее театры размещали афиши новогодних спектаклей и представлений.
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