Челябинский театр откроет площадку в подземелье

24 декабря 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Представления будут открыты под землей Фото: Размик Закарян © URA.RU Челябинский государственный драматический «Камерный театр» планирует открыть новую площадку для представлений в подземелье. Для этого будут переоборудованы помещения под театром. «Камерный театр в Челябинске планирует расширяться, но не в ширину, а в глубину. В 2025 году здесь хотят открыть подземелье, расположенное под театром», — цитирует слова директора театра Павла Михайлова сайт «Первый областной». Подземные помещения театра планируется преобразить в новую площадку. Ранее театры размещали афиши новогодних спектаклей и представлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский государственный драматический «Камерный театр» планирует открыть новую площадку для представлений в подземелье. Для этого будут переоборудованы помещения под театром. «Камерный театр в Челябинске планирует расширяться, но не в ширину, а в глубину. В 2025 году здесь хотят открыть подземелье, расположенное под театром», — цитирует слова директора театра Павла Михайлова сайт «Первый областной». Подземные помещения театра планируется преобразить в новую площадку. Ранее театры размещали афиши новогодних спектаклей и представлений.