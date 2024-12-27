27 декабря 2024

В центре Челябинска иномарка залетела на тротуар и впечаталась в забор. Фото

В Челябинске Peugeot влетел в забор после столкновения с Yutong
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии напротив площади Революции Фото:

В Челябинске вечером 27 декабря рядом со зданием Законодательного Собрания Челябинской области на проспекте Ленина, 56 столкнулись автомобиль Peugeot и автобус Yutong. Водитель французской машины после удара заехал на тротуар и врезался в забор. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

«По предварительным данным, столкновение двух транспортных средств привело к тому, что автомобиль Peugeot под управлением водителя 2006 года рождения изменил свою траекторию и влетел в металлический забор. Мужчина получил травмы и был госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

Подробности инцидента, который зафиксирован в 18:47, уточняются. В автоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Водителю иномарки после столкновения с ограждением потребовалась помощь медиков
Водителю иномарки после столкновения с ограждением потребовалась помощь медиков

Никто из пешеходов, к счастью, не пострадал
Никто из пешеходов, к счастью, не пострадал

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В Челябинске вечером 27 декабря рядом со зданием Законодательного Собрания Челябинской области на проспекте Ленина, 56 столкнулись автомобиль Peugeot и автобус Yutong. Водитель французской машины после удара заехал на тротуар и врезался в забор. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города. «По предварительным данным, столкновение двух транспортных средств привело к тому, что автомобиль Peugeot под управлением водителя 2006 года рождения изменил свою траекторию и влетел в металлический забор. Мужчина получил травмы и был госпитализирован», — уточнили в ведомстве. Подробности инцидента, который зафиксирован в 18:47, уточняются. В автоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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