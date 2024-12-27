В Челябинске вечером 27 декабря рядом со зданием Законодательного Собрания Челябинской области на проспекте Ленина, 56 столкнулись автомобиль Peugeot и автобус Yutong. Водитель французской машины после удара заехал на тротуар и врезался в забор. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.
«По предварительным данным, столкновение двух транспортных средств привело к тому, что автомобиль Peugeot под управлением водителя 2006 года рождения изменил свою траекторию и влетел в металлический забор. Мужчина получил травмы и был госпитализирован», — уточнили в ведомстве.
Подробности инцидента, который зафиксирован в 18:47, уточняются. В автоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
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