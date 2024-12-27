В центре Челябинска иномарка залетела на тротуар и впечаталась в забор. Фото

В Челябинске Peugeot влетел в забор после столкновения с Yutong

28 декабря 2024 в 03:26 Размер текста - 17 +

ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии напротив площади Революции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске вечером 27 декабря рядом со зданием Законодательного Собрания Челябинской области на проспекте Ленина, 56 столкнулись автомобиль Peugeot и автобус Yutong. Водитель французской машины после удара заехал на тротуар и врезался в забор. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города. «По предварительным данным, столкновение двух транспортных средств привело к тому, что автомобиль Peugeot под управлением водителя 2006 года рождения изменил свою траекторию и влетел в металлический забор. Мужчина получил травмы и был госпитализирован», — уточнили в ведомстве. Подробности инцидента, который зафиксирован в 18:47, уточняются. В автоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Водителю иномарки после столкновения с ограждением потребовалась помощь медиков Фото Госавтоинспекции города Челябинска Никто из пешеходов, к счастью, не пострадал Фото Госавтоинспекции города Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске вечером 27 декабря рядом со зданием Законодательного Собрания Челябинской области на проспекте Ленина, 56 столкнулись автомобиль Peugeot и автобус Yutong. Водитель французской машины после удара заехал на тротуар и врезался в забор. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города. «По предварительным данным, столкновение двух транспортных средств привело к тому, что автомобиль Peugeot под управлением водителя 2006 года рождения изменил свою траекторию и влетел в металлический забор. Мужчина получил травмы и был госпитализирован», — уточнили в ведомстве. Подробности инцидента, который зафиксирован в 18:47, уточняются. В автоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.