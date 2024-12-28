Задержанный агент Главного управления разведки Украины (ГУР), который планировал теракты против офицера Минобороны России и военблогера, скрывал бомбу в наполнителе для кошачьего туалета. Об этом рассказал сам задержанный.
«В этом доме в мастерской за гаражом находится взрывное устройство для подрыва военного блогера и офицера Минобороны. Справа под верстаком стоит ведро, в ведре мешок, в мешке пакет кошачьего наполнителя. В наполнителе закопано устройство», — передает слова злоумышленника РИА Новости.
Он добавил, что начал сотрудничество с украинской разведкой после получения предложения о работе в мессенджере Telegram. Агент сообщил, что его куратор передал ему координаты тайника, где хранилось взрывное устройство.
В России 28 декабря были предотвращены теракты, запланированные украинскими спецслужбами против высокопоставленного военного и военблогера. Задержан россиянин, который связывался с представителем разведки Украины. Агент должен был воспользоваться самодельным взрывным устройством, замаскированным под музыкальную колонку, мощностью около 1,5 килограммов в тротиловом эквиваленте.
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