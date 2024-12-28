Агент, готовивший теракты против офицера и военблогера, прятал бомбу в наполнителе для кошачьего туалета

Агент ГУР, готовивший покушения, прятал бомбу в наполнителе для туалета кошки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанный начал сотрудничество с разведкой Украины после предложения о работе в Telegram
Задержанный начал сотрудничество с разведкой Украины после предложения о работе в Telegram Фото:

Задержанный агент Главного управления разведки Украины (ГУР), который планировал теракты против офицера Минобороны России и военблогера, скрывал бомбу в наполнителе для кошачьего туалета. Об этом рассказал сам задержанный.

«В этом доме в мастерской за гаражом находится взрывное устройство для подрыва военного блогера и офицера Минобороны. Справа под верстаком стоит ведро, в ведре мешок, в мешке пакет кошачьего наполнителя. В наполнителе закопано устройство», — передает слова злоумышленника РИА Новости. 

Он добавил, что начал сотрудничество с украинской разведкой после получения предложения о работе в мессенджере Telegram. Агент сообщил, что его куратор передал ему координаты тайника, где хранилось взрывное устройство. 

В России 28 декабря были предотвращены теракты, запланированные украинскими спецслужбами против высокопоставленного военного и военблогера. Задержан россиянин, который связывался с представителем разведки Украины. Агент должен был воспользоваться самодельным взрывным устройством, замаскированным под музыкальную колонку, мощностью около 1,5 килограммов в тротиловом эквиваленте. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанный агент Главного управления разведки Украины (ГУР), который планировал теракты против офицера Минобороны России и военблогера, скрывал бомбу в наполнителе для кошачьего туалета. Об этом рассказал сам задержанный. «В этом доме в мастерской за гаражом находится взрывное устройство для подрыва военного блогера и офицера Минобороны. Справа под верстаком стоит ведро, в ведре мешок, в мешке пакет кошачьего наполнителя. В наполнителе закопано устройство», — передает слова злоумышленника РИА Новости.  Он добавил, что начал сотрудничество с украинской разведкой после получения предложения о работе в мессенджере Telegram. Агент сообщил, что его куратор передал ему координаты тайника, где хранилось взрывное устройство.  В России 28 декабря были предотвращены теракты, запланированные украинскими спецслужбами против высокопоставленного военного и военблогера. Задержан россиянин, который связывался с представителем разведки Украины. Агент должен был воспользоваться самодельным взрывным устройством, замаскированным под музыкальную колонку, мощностью около 1,5 килограммов в тротиловом эквиваленте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...