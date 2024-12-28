В России предотвращены теракты против высокопоставленного военного Минобороны

На территории РФ были предотвращены теракты, планировавшиеся украинскими спецслужбами против высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны и военного блогера. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращены террористические акты, планировавшиеся украинскими спецслужбами в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и военного блогера, освещающего события специальной военной операции», — сообщила пресс-служа ФСБ. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Представители службы безопасности уточнили, что в ходе операции был задержан гражданин России, который через мессенджер Telegram наладил связь с представителем ГУР МО Украины под именем «Андрей». Задержанный также провел разведку возле жилищ военного и блогера и планировал осуществить взрыв специального устройства на расстоянии.
Отмечается, что россиянин получил из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под музыкальную колонку. По данным ФСБ, мощность устройства составляла примерно 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Сообщается, что задержанный активно сотрудничает со следствием.
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