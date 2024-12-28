В России предотвращены теракты против высокопоставленного военного Минобороны

ФСБ: украинские спецслужбы планировали теракты против российских военных
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ФСБ предотвратила теракты против офицера и военного блогера, которые планировали кураторы из СБУ
ФСБ предотвратила теракты против офицера и военного блогера, которые планировали кураторы из СБУ Фото:

На территории РФ были предотвращены теракты, планировавшиеся украинскими спецслужбами против высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны и военного блогера. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращены террористические акты, планировавшиеся украинскими спецслужбами в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и военного блогера, освещающего события специальной военной операции», — сообщила пресс-служа ФСБ. Информацию об этом передает РИА «Новости».

Представители службы безопасности уточнили, что в ходе операции был задержан гражданин России, который через мессенджер Telegram наладил связь с представителем ГУР МО Украины под именем «Андрей». Задержанный также провел разведку возле жилищ военного и блогера и планировал осуществить взрыв специального устройства на расстоянии.

Отмечается, что россиянин получил из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под музыкальную колонку. По данным ФСБ, мощность устройства составляла примерно 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Сообщается, что задержанный активно сотрудничает со следствием.

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На территории РФ были предотвращены теракты, планировавшиеся украинскими спецслужбами против высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны и военного блогера. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращены террористические акты, планировавшиеся украинскими спецслужбами в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и военного блогера, освещающего события специальной военной операции», — сообщила пресс-служа ФСБ. Информацию об этом передает РИА «Новости». Представители службы безопасности уточнили, что в ходе операции был задержан гражданин России, который через мессенджер Telegram наладил связь с представителем ГУР МО Украины под именем «Андрей». Задержанный также провел разведку возле жилищ военного и блогера и планировал осуществить взрыв специального устройства на расстоянии. Отмечается, что россиянин получил из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под музыкальную колонку. По данным ФСБ, мощность устройства составляла примерно 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Сообщается, что задержанный активно сотрудничает со следствием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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