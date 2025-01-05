The Guardian признал страшную правду о положении ВСУ

Моральный дух украинской армии упал на третий год спецоперации. На сегодняшний день он находится на самом низком уровне. Об этом сообщил обозреватель Шон Уокер. По его словам, среди ВСУ сейчас уже нет тех, кто верит в быструю победу.
«К началу 2024 года армия и население Украины уже были настроены на долгосрочную перспективу и не питали особых иллюзий по поводу быстрой победы. 2025 год начинается с того, что моральный дух [ВСУ], возможно, находится на самом низком уровне за все время конфликта», — написал Уокер. Его слова приводит издание The Guardian. Обозреватель также отметил, что сейчас в Киеве ожидают визит спецпосланника нового президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, который придерживается одинаковой позиции по отношению к двум сторонам конфликта.
Ранее военный из 35-й бригады морской пехоты ВСУ Валентин сообщил, что количество солдат в украинской армии существенно сократилось, из-за этого она терпит поражения, пытаясь отразить наступление ВС РФ. В том числе многие украинские военнослужащие говорят об «истощении и падении морального духа», передает «Национальная служба новостей».
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