Как предотвратить инфекции глаз зимой

Глаза особенно уязвимы перед вирусными инфекциями в сезон простуд, заявила офтальмолог и рефракционный хирург Анастасия Барышникова. Она подчеркнула, что зимой крайне важно тщательно мыть руки и правильно питаться для предотвращения вирусных заболеваний.
«В первую очередь, это мытье рук не менее 20 секунд, особенно после улицы или общественных мест. Если нет возможности помыть руки, используйте антисептик», — заявила Барышникова в интервью радио Sputnik. Помимо этого она подчеркнула, что предметы личного пользования, включая полотенца, косметические средства и продукты для ухода за глазами, должны использоваться на строго индивидуальной основе. В период распространения простудных заболеваний важно соблюдать повышенную осторожность и избегать обмена личными предметами с другими людьми.
Кроме того Барышникова указала на важность укрепления иммунной системы для предотвращения инфекций. Врач советует обогатить рацион продуктами, богатыми витаминами A, C и E, такими как морковь, сладкий перец, цитрусовые фрукты, ягоды, орехи и растительные масла. Это поможет не только укрепить здоровье глаз, но и повысить общий иммунитет организма.
Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург сообщил, что в период холодов и сезонных простуд в свой рацион стоит включить продукты, богатые витамином С . Например, замороженные и сушеные ягоды и отвар шиповника.
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