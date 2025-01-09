Пашинян предложил Баку отказаться от территориальных претензий

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Пашинян отметил, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией готово на 90%
Пашинян отметил, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией готово на 90% Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану отказаться от территориальных претензий. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. 

«Отказываться от претензий друг к другу, в том числе в международных судах», — написал Пашинян в своем telegram-канале. Также он представил ряд инициатив, направленных, по его утверждениям, на достижение долгосрочной стабильности. В частности, он выступил с призывами: избегать эскалации риторики; продолжить процесс установления границ; создать совместную комиссию для расследования нарушений режима прекращения огня; достичь согласия по статьям мирного договора, который уже на 90% подготовлен.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также призвал Армению отказаться от территориальных претензий в отношении Баку и внести соответствующие поправки в свою Конституцию. Байрамов также указал на значительный прогресс в разработке проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, передает RT.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану отказаться от территориальных претензий. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.  «Отказываться от претензий друг к другу, в том числе в международных судах», — написал Пашинян в своем telegram-канале. Также он представил ряд инициатив, направленных, по его утверждениям, на достижение долгосрочной стабильности. В частности, он выступил с призывами: избегать эскалации риторики; продолжить процесс установления границ; создать совместную комиссию для расследования нарушений режима прекращения огня; достичь согласия по статьям мирного договора, который уже на 90% подготовлен. Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также призвал Армению отказаться от территориальных претензий в отношении Баку и внести соответствующие поправки в свою Конституцию. Байрамов также указал на значительный прогресс в разработке проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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