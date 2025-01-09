Пашинян предложил Баку отказаться от территориальных претензий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану отказаться от территориальных претензий. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Отказываться от претензий друг к другу, в том числе в международных судах», — написал Пашинян в своем telegram-канале. Также он представил ряд инициатив, направленных, по его утверждениям, на достижение долгосрочной стабильности. В частности, он выступил с призывами: избегать эскалации риторики; продолжить процесс установления границ; создать совместную комиссию для расследования нарушений режима прекращения огня; достичь согласия по статьям мирного договора, который уже на 90% подготовлен.
Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также призвал Армению отказаться от территориальных претензий в отношении Баку и внести соответствующие поправки в свою Конституцию. Байрамов также указал на значительный прогресс в разработке проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, передает RT.
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