Остановившие работу из-за отсутствия интернета челябинские МФЦ снова действуют

Шесть МФЦ в Челябинской области, переставшие принимать документы из-за отсутствия интернета, возобновили работу. Об этом сообщили на портале регионального МФЦ.
«Информируем о восстановлении доступа к сети интернет в территориальных отделах. По состоянию на 13:00 10 января все офисы МФЦ Челябинской области, включая Копейский МФЦ, работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.
На прием документов 10 января перестали работать МФЦ Копейска, Озерска, Коркино, Еманжелинска и Южноуральска. Такая же ситуация сложилась и в селе Агаповка. Прием граждан осуществлялся только в режиме консультирования и выдачи готовых документов. В качестве причины называлось отсутствие интернета по вине провайдера.
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