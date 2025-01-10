Остановившие работу из-за отсутствия интернета челябинские МФЦ снова действуют

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МФЦ снова работают
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Шесть МФЦ в Челябинской области, переставшие принимать документы из-за отсутствия интернета, возобновили работу. Об этом сообщили на портале регионального МФЦ.

«Информируем о восстановлении доступа к сети интернет в территориальных отделах. По состоянию на 13:00 10 января все офисы МФЦ Челябинской области, включая Копейский МФЦ, работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

На прием документов 10 января перестали работать МФЦ Копейска, Озерска, Коркино, Еманжелинска и Южноуральска. Такая же ситуация сложилась и в селе Агаповка. Прием граждан осуществлялся только в режиме консультирования и выдачи готовых документов. В качестве причины называлось отсутствие интернета по вине провайдера.

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Шесть МФЦ в Челябинской области, переставшие принимать документы из-за отсутствия интернета, возобновили работу. Об этом сообщили на портале регионального МФЦ. «Информируем о восстановлении доступа к сети интернет в территориальных отделах. По состоянию на 13:00 10 января все офисы МФЦ Челябинской области, включая Копейский МФЦ, работают в штатном режиме», — говорится в сообщении. На прием документов 10 января перестали работать МФЦ Копейска, Озерска, Коркино, Еманжелинска и Южноуральска. Такая же ситуация сложилась и в селе Агаповка. Прием граждан осуществлялся только в режиме консультирования и выдачи готовых документов. В качестве причины называлось отсутствие интернета по вине провайдера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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