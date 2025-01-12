В Петербурге мужчина показал половой орган 19-летней работнице пункта выдачи заказов (ПВЗ). Как сообщают telegram-каналы, инцидент произошел на Новоизмайловском проспекте.
«Накануне в помещение заявился мужчина, который приспустил штаны, подошел к девушке и начал удовлетворять себя», — передает telegram-канал 78.ru. По данным источника, посетитель также предложил сотруднице прикоснуться к его гениталиям.
Получив отказ, мужчина был выведен из помещения. После этого он пригрозил, заявив, что у него есть пистолет и подождет сотрудницу после работы. Однако вторая встреча так и не произошла. Позже девушка обратилась за помощью в полицию.
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