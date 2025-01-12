Мужчина продемонстрировал свои половые органы сотруднице ПВЗ в Петербурге. Видео

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После вежливого отказа мужчина пригрозил девушке пистолетом
После вежливого отказа мужчина пригрозил девушке пистолетом Фото:

В Петербурге мужчина показал половой орган 19-летней работнице пункта выдачи заказов (ПВЗ). Как сообщают telegram-каналы, инцидент произошел на Новоизмайловском проспекте.

«Накануне в помещение заявился мужчина, который приспустил штаны, подошел к девушке и начал удовлетворять себя», — передает telegram-канал 78.ru. По данным источника, посетитель также предложил сотруднице прикоснуться к его гениталиям.

Получив отказ, мужчина был выведен из помещения. После этого он пригрозил, заявив, что у него есть пистолет и подождет сотрудницу после работы. Однако вторая встреча так и не произошла. Позже девушка обратилась за помощью в полицию.

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В Петербурге мужчина показал половой орган 19-летней работнице пункта выдачи заказов (ПВЗ). Как сообщают telegram-каналы, инцидент произошел на Новоизмайловском проспекте. «Накануне в помещение заявился мужчина, который приспустил штаны, подошел к девушке и начал удовлетворять себя», — передает telegram-канал 78.ru. По данным источника, посетитель также предложил сотруднице прикоснуться к его гениталиям. Получив отказ, мужчина был выведен из помещения. После этого он пригрозил, заявив, что у него есть пистолет и подождет сотрудницу после работы. Однако вторая встреча так и не произошла. Позже девушка обратилась за помощью в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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