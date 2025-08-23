Автовладельцам подсказали, как определить подозрительного «перекупа»

Слишком настойчивое поведение продавца на рынке подержанных автомобилей может свидетельствовать о попытке скрыть недостатки транспортного средства. Об рассказал руководитель направления профессиональных продавцов «Авто.ру» Максим Манаенков. По его словам, излишнее давление со стороны перекупщика должно насторожить потенциального покупателя
«Стоит насторожиться, если продавец торопит с решением, не дает достаточно времени на проверку документов, постоянно намекает на других заинтересованных покупателей», — сказал Манаенков. Его слова приводит «Лента.ру».
Лица, оказывающие давление на покупателей посредством ограничения сроков, зачастую исчезают после получения предоплаты. В отличие от них, добросовестные продавцы остаются на связи даже после завершения сделки. Представитель портала «Авто.ру» также порекомендовал тщательно изучать содержание объявлений. Покупателю необходимо обращать внимание на степень детализации описания технического состояния транспортного средства и оценивать, вызывает ли представленная информация доверие и выглядит ли она исчерпывающей.
Важным аспектом является также поведение собеседника в процессе телефонного разговора или переписки в чате. Квалифицированный специалист отвечает ясно, по существу, оперативно предоставляет требуемую информацию и не вынуждает собеседника настойчиво ее «вытягивать». Если в ходе общения выясняется, что интересующий автомобиль уже продан, однако предлагаются другие варианты, либо заявленная в объявлении стоимость оказывается неактуальной, рекомендуется прекратить взаимодействие с таким продавцом.
