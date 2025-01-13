Пермские экоактивисты нашли применение новогодним елкам

Новогодние елки пермяков экологи собирают в Саду соловьев
© Служба новостей «URA.RU»
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Елки не стоит бросать на мусорке
Елки не стоит бросать на мусорке Фото:

Пермские экоактивисты призывают не выбрасывать новогодние ели на мусорку, а принести их в Сад соловьев, который расположен в долине реки Уинки. Здесь деревья сначала помогут птицам, а затем станут удобрением, говорится на странице сада в соцсети «ВКонтакте».

«Не берите грех на душу, не увеличивайте количество мусора на свалках — отдайте вашу елку птичкам Уинки! В первые годы елочки будут служить укрытием для обитателей Сада соловьев, затем благополучно закончат свою жизнь в трухлявых заповедниках, станут компостом и увеличат плодородие почвы», — пишут активисты.

Перед тем как принести елку в сад, с нее нужно убрать все украшения и остатки мишуры. Елку нужно привезти ко входу в Сад соловьев на ул. Гайдара, 3 и посадить ее в снег у тропы.

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Пермские экоактивисты призывают не выбрасывать новогодние ели на мусорку, а принести их в Сад соловьев, который расположен в долине реки Уинки. Здесь деревья сначала помогут птицам, а затем станут удобрением, говорится на странице сада в соцсети «ВКонтакте». «Не берите грех на душу, не увеличивайте количество мусора на свалках — отдайте вашу елку птичкам Уинки! В первые годы елочки будут служить укрытием для обитателей Сада соловьев, затем благополучно закончат свою жизнь в трухлявых заповедниках, станут компостом и увеличат плодородие почвы», — пишут активисты. Перед тем как принести елку в сад, с нее нужно убрать все украшения и остатки мишуры. Елку нужно привезти ко входу в Сад соловьев на ул. Гайдара, 3 и посадить ее в снег у тропы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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