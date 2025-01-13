Shot: в Тульской области прогремели взрывы

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) поздно вечером 13 января пытались атаковать город Алексин в Тульской области. Здесь слышны взрывы. Работает система противовоздушной обороны.
«Взрывы над городом Алексин Тульской области. Работает система ПВО», — сообщает telegram-канал Shot.
По предварительным данным, ВСУ осуществляют атаку на регион с использованием беспилотных летательных аппаратов. По информации издания, взрывы звучали начиная с 23:45, их было от восьми до 12. Один из дронов взорвался перед окном жилого дома. Активирована система противовоздушной обороны для отражения угрозы. Официальных сведений о возможных разрушениях или жертвах на данный момент не поступало.
Как URA.RU писало ранее, вечером 13 января противник принял попытки атаковать ракетами город Сельцо Брянская области. Над территорией сработали системы ПВО. Обломок одной из ракет упал на территорию завода «Кремний», сообщает «Царьград».
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