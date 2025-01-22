Мемкоины: пропущенный шанс стать миллионером или очередная игрушка богачей?

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Мемкоин OFFICIAL TRUMP за сутки после запуска подорожал на 660%. Сейчас токен не такой прибыльный, но на пике курса у держателей была возможность продать актив и обогатиться. Мемкоин — это вид криптовалюты, связанный с каким-либо популярным мемом. При этом они не несут никакой ценности. Для чего они нужны — разбираемся в новом выпуске шоу «По фактам» от URA.RU. В России в ответ Трампу предложили создать собственные мемкоины — в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Как рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов в эфире «По фактам», создать криптовалюту вполне реально, сейчас эксперты обсуждают такую возможность. Смотрите в VK Видео.

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Мемкоин OFFICIAL TRUMP за сутки после запуска подорожал на 660%. Сейчас токен не такой прибыльный, но на пике курса у держателей была возможность продать актив и обогатиться. Мемкоин — это вид криптовалюты, связанный с каким-либо популярным мемом. При этом они не несут никакой ценности. Для чего они нужны — разбираемся в новом выпуске шоу «По фактам» от URA.RU. В России в ответ Трампу предложили создать собственные мемкоины — в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Как рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов в эфире «По фактам», создать криптовалюту вполне реально, сейчас эксперты обсуждают такую возможность. Смотрите в VK Видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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