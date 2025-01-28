Дома тысяч свердловчан подключат к газу на год раньше. Фото

29 января 2025 в 14:24 Размер текста - 17 +

Газопровод станет источником топлива для 12 населенных пунктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более восьми тысяч жителей Камышлова и Камышловского района Свердловской области смогут подключить свои дома к газу на год раньше запланированного срока благодаря завершению строительства новой линии газопровода. Об этом рассказал в своем telegram-канале первый замгубернатора Алексей Шмыков. «Протяженность нового газопровода составила 25,4 километра, он станет источником топлива для 12 населенных пунктов», — написал чиновник. На проект было выделено более 500 миллионов рублей, большая часть — из регионального бюджета. Строительство новой линии газопровода велось по поручению губернатора Евгения Куйвашева. В прошлом году он подписал программу по развитию газификации региона с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. За это время в Свердловской области подали почти 108,5 тысячи заявок на перевод частных домов на газ, было заключено 77 тысяч договоров, а бесплатно газовые сети проложили к 52,7 тысячи участков. Фото: telegram-канал Алексея Шмыкова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более восьми тысяч жителей Камышлова и Камышловского района Свердловской области смогут подключить свои дома к газу на год раньше запланированного срока благодаря завершению строительства новой линии газопровода. Об этом рассказал в своем telegram-канале первый замгубернатора Алексей Шмыков. «Протяженность нового газопровода составила 25,4 километра, он станет источником топлива для 12 населенных пунктов», — написал чиновник. На проект было выделено более 500 миллионов рублей, большая часть — из регионального бюджета. Строительство новой линии газопровода велось по поручению губернатора Евгения Куйвашева. В прошлом году он подписал программу по развитию газификации региона с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. За это время в Свердловской области подали почти 108,5 тысячи заявок на перевод частных домов на газ, было заключено 77 тысяч договоров, а бесплатно газовые сети проложили к 52,7 тысячи участков.