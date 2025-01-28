28 января 2025

Дома тысяч свердловчан подключат к газу на год раньше. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Газопровод станет источником топлива для 12 населенных пунктов Фото:

Более восьми тысяч жителей Камышлова и Камышловского района Свердловской области смогут подключить свои дома к газу на год раньше запланированного срока благодаря завершению строительства новой линии газопровода. Об этом рассказал в своем telegram-канале первый замгубернатора Алексей Шмыков.

«Протяженность нового газопровода составила 25,4 километра, он станет источником топлива для 12 населенных пунктов», — написал чиновник. На проект было выделено более 500 миллионов рублей, большая часть — из регионального бюджета.

Строительство новой линии газопровода велось по поручению губернатора Евгения Куйвашева. В прошлом году он подписал программу по развитию газификации региона с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. За это время в Свердловской области подали почти 108,5 тысячи заявок на перевод частных домов на газ, было заключено 77 тысяч договоров, а бесплатно газовые сети проложили к 52,7 тысячи участков.

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Более восьми тысяч жителей Камышлова и Камышловского района Свердловской области смогут подключить свои дома к газу на год раньше запланированного срока благодаря завершению строительства новой линии газопровода. Об этом рассказал в своем telegram-канале первый замгубернатора Алексей Шмыков. «Протяженность нового газопровода составила 25,4 километра, он станет источником топлива для 12 населенных пунктов», — написал чиновник. На проект было выделено более 500 миллионов рублей, большая часть — из регионального бюджета. Строительство новой линии газопровода велось по поручению губернатора Евгения Куйвашева. В прошлом году он подписал программу по развитию газификации региона с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. За это время в Свердловской области подали почти 108,5 тысячи заявок на перевод частных домов на газ, было заключено 77 тысяч договоров, а бесплатно газовые сети проложили к 52,7 тысячи участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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