Жертва челябинского фейкового свидания получил поддержку от Бастрыкина

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах нападения на 28-летнего жителя Челябинска, которому приезжие устроили фейковое свидание, а затем жестоко избили и ограбили. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
«В Челябинске четверо приезжих мужчин избили и ограбили местного жителя. ОВД по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ (грабеж). Следственное управление СК России по области ходатайствует перед надзорным органом о передаче материалов уголовного дела в свое производство. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по региону Константину Правосудову доложить по ситуации и о принятом надзорным ведомством решении», — заявляет информцентр СК РФ в telegram-канале.
В Челябинске ранее полицейские арестовали молодых людей, подозреваемых в совершении разбойного нападения на 28-летнего мужчину. Злоумышленники использовали поддельный профиль девушки в мессенджере, чтобы заманить его на «свидание», где они избили его и украли телефон, оцененный в 100 тысяч рублей.
Для совершения преступления нападавшие прибыли на черном «Мерседесе». У пострадавшего впоследствии был диагностирован перелом глазницы. Сотрудники ГАИ оперативно остановили автомобиль, на котором скрывались преступники. В результате были задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 17 до 26 лет, двое из которых имели судимости.
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