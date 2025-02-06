В Челябинске цыган отправили в СИЗО за фейковое свидание с разбоем. Фото, видео

07 февраля 2025 в 12:40 Размер текста - 17 +

Всех обвиняемых отправили под стражу на два месяца Фото: Павел Сидоров © URA.RU Центральный райсуд Челябинска 7 февраля отправил в СИЗО троих родившихся в России цыган, обвиняемых в организации поддельного свидания с разбоем. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, они проведут за решеткой минимум два месяца. «Суд постановил избрать Казаченко Алексею Ивановичу, Казаченко Игорю Михайловичу, Агло Артуру Дмитриевичу меру пресечения в виде содержания под стражей. На срок два месяца, то есть до 5 апреля 2025 года», — передает корреспондент URA.RU. Признал вину и не возражал об отправке СИЗО Первый подозреваемый, 20-летний Алексей Казаченко, был ранее судим. Он родился в Стерлитамаке, однако зарегистрирован и живет в Коркино. Мужчина не женат, у него есть шестилетний ребенок. Следователь СЧ СУ УМВД по Челябинску настаивала на заключении Казаченко под стражу из-за тяжести обвинения, судимости и риска побега. Представитель цыганской диаспоры вину признал и заявил, что не возражает против отправки в СИЗО. Адвокат запросил отправить мужчину под домашний арест, указывая на наличие ребенка и исправное поведение во время предыдущих условных сроков. Судимости и четыре ребенка в 18 лет Второй подозреваемый Игорь Казаченко также ранее имел проблемы с законом. Сейчас 18-летний многодетный отец нигде не работает и не женат. Самому старшему ребенку Казаченко — пять лет, а младшему — полтора года. Также у него есть дети двух и трех лет. Казаченко вину не признает. Сторона обвинения также указала, что встать на путь исправления ему не удалось. Кроме того, подозреваемый может скрыться. Адвокат считает, что причастность молодого человека к преступлению не доказана, а доводы следствия о побеге Казаченко — поверхностные. Он запросил отправить своего подзащитного под домашний арест. Ходатайство удовлетворено не было. Игоря Казаченко отправили под стражу. Игорь Казаченко вину свою не признал Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Живущий в хоромах Третий подозреваемый, 26-летний Артур Агло, ранее судим не был. У него есть четыре ребенка: 11, 10, пяти и трех лет. Мать двух из них лишена родительских прав. Сейчас Агло нигде не работает, состоит в гражданском браке и живет в Коркино. Следователь отметила, что на свободе обвиняемый может оказать давление на участников дела, а также скрыться. Агло был не против отправки в СИЗО. Однако адвокат попросил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на отсутствие доказательств и наличие детей. По данным открытых источник, дом, в котором, по мнению стороны защиты Агло мог бы отбывать домашний арест (в случае его избрания), выставлен на продажу. Его общая площадь — почти 180 квадратных метров. Артур Агло не возражал против отправки в СИЗО Фото: Павел Сидоров © URA.RU Всего были задержано четыре человека. Один из них (водитель) проходит по делу в качестве свидетеля. Ранее сообщалось, что в Челябинске вечером, 5 февраля, полицейские оперативно арестовали четырех парней, подозреваемых в разбойном нападении на 28-летнего мужчину. Молодые люди создали фейковый профиль девушки в мессенджере, чтобы заманить его на «свидание». На месте встречи злоумышленники избили и украли телефон, стоимостью 100 тысяч рублей. У пострадавшего диагностировали перелом глазницы. Полиция раскрыла дело в кротчайшие сроки: рано утром 5 февраля группа избила человека, а уже к вечеру того же дня уже была задержана. После председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах нападения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд Челябинска 7 февраля отправил в СИЗО троих родившихся в России цыган, обвиняемых в организации поддельного свидания с разбоем. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, они проведут за решеткой минимум два месяца. «Суд постановил избрать Казаченко Алексею Ивановичу, Казаченко Игорю Михайловичу, Агло Артуру Дмитриевичу меру пресечения в виде содержания под стражей. На срок два месяца, то есть до 5 апреля 2025 года», — передает корреспондент URA.RU. Первый подозреваемый, 20-летний Алексей Казаченко, был ранее судим. Он родился в Стерлитамаке, однако зарегистрирован и живет в Коркино. Мужчина не женат, у него есть шестилетний ребенок. Следователь СЧ СУ УМВД по Челябинску настаивала на заключении Казаченко под стражу из-за тяжести обвинения, судимости и риска побега. Представитель цыганской диаспоры вину признал и заявил, что не возражает против отправки в СИЗО. Адвокат запросил отправить мужчину под домашний арест, указывая на наличие ребенка и исправное поведение во время предыдущих условных сроков. Второй подозреваемый Игорь Казаченко также ранее имел проблемы с законом. Сейчас 18-летний многодетный отец нигде не работает и не женат. Самому старшему ребенку Казаченко — пять лет, а младшему — полтора года. Также у него есть дети двух и трех лет. Казаченко вину не признает. Сторона обвинения также указала, что встать на путь исправления ему не удалось. Кроме того, подозреваемый может скрыться. Адвокат считает, что причастность молодого человека к преступлению не доказана, а доводы следствия о побеге Казаченко — поверхностные. Он запросил отправить своего подзащитного под домашний арест. Ходатайство удовлетворено не было. Игоря Казаченко отправили под стражу. Третий подозреваемый, 26-летний Артур Агло, ранее судим не был. У него есть четыре ребенка: 11, 10, пяти и трех лет. Мать двух из них лишена родительских прав. Сейчас Агло нигде не работает, состоит в гражданском браке и живет в Коркино. Следователь отметила, что на свободе обвиняемый может оказать давление на участников дела, а также скрыться. Агло был не против отправки в СИЗО. Однако адвокат попросил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на отсутствие доказательств и наличие детей. По данным открытых источник, дом, в котором, по мнению стороны защиты Агло мог бы отбывать домашний арест (в случае его избрания), выставлен на продажу. Его общая площадь — почти 180 квадратных метров. Ранее сообщалось, что в Челябинске вечером, 5 февраля, полицейские оперативно арестовали четырех парней, подозреваемых в разбойном нападении на 28-летнего мужчину. Молодые люди создали фейковый профиль девушки в мессенджере, чтобы заманить его на «свидание». На месте встречи злоумышленники избили и украли телефон, стоимостью 100 тысяч рублей. У пострадавшего диагностировали перелом глазницы. Полиция раскрыла дело в кротчайшие сроки: рано утром 5 февраля группа избила человека, а уже к вечеру того же дня уже была задержана. После председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах нападения.