Городским хозяйством Миасса займется экс-министр с Камчатки

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Экс-министр будет рулить жилищно-коммунальным хозяйством
Экс-министр будет рулить жилищно-коммунальным хозяйством Фото:

Заместителем главы Миасса (Челябинская область) по городскому хозяйству и капстроительству стал экс-министр с Камчатки Владимир Тихонович. О назначении сообщил мэр Юрий Ефименко.

«Сегодня на расширенном аппаратном совещании представил нового заместителя главы округа (по городскому хозяйству и капитальному строительству). Владимир Тихонович много лет проработал в министерстве ЖКХ и энергетики Камчатского края, в том числе на руководящей должности. До недавнего времени являлся гендиректором теплоснабжающей организации АО „Камчатэнергосервис“. Уверен, большой руководящий опыт и знание сферы ЖКХ помогут организовать эффективный рабочий процесс», — сообщил Ефименко.

Тихоновичу 45 лет. С 2004 года работал в министерстве ЖКХ и энергетики Камчатки, с 2016-го по 2018 годы — в качестве министра. После этого трудился гендиректором теплоснабжающей организации АО «Камчатэнергосервис».

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Заместителем главы Миасса (Челябинская область) по городскому хозяйству и капстроительству стал экс-министр с Камчатки Владимир Тихонович. О назначении сообщил мэр Юрий Ефименко. «Сегодня на расширенном аппаратном совещании представил нового заместителя главы округа (по городскому хозяйству и капитальному строительству). Владимир Тихонович много лет проработал в министерстве ЖКХ и энергетики Камчатского края, в том числе на руководящей должности. До недавнего времени являлся гендиректором теплоснабжающей организации АО „Камчатэнергосервис“. Уверен, большой руководящий опыт и знание сферы ЖКХ помогут организовать эффективный рабочий процесс», — сообщил Ефименко. Тихоновичу 45 лет. С 2004 года работал в министерстве ЖКХ и энергетики Камчатки, с 2016-го по 2018 годы — в качестве министра. После этого трудился гендиректором теплоснабжающей организации АО «Камчатэнергосервис».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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