Городским хозяйством Миасса займется экс-министр с Камчатки

Заместителем главы Миасса (Челябинская область) по городскому хозяйству и капстроительству стал экс-министр с Камчатки Владимир Тихонович. О назначении сообщил мэр Юрий Ефименко.
«Сегодня на расширенном аппаратном совещании представил нового заместителя главы округа (по городскому хозяйству и капитальному строительству). Владимир Тихонович много лет проработал в министерстве ЖКХ и энергетики Камчатского края, в том числе на руководящей должности. До недавнего времени являлся гендиректором теплоснабжающей организации АО „Камчатэнергосервис“. Уверен, большой руководящий опыт и знание сферы ЖКХ помогут организовать эффективный рабочий процесс», — сообщил Ефименко.
Тихоновичу 45 лет. С 2004 года работал в министерстве ЖКХ и энергетики Камчатки, с 2016-го по 2018 годы — в качестве министра. После этого трудился гендиректором теплоснабжающей организации АО «Камчатэнергосервис».
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