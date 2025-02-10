Пьяный свердловчанин избил девушку-фельдшера, которая приехала на вызов

В Березовском (Свердловская область) 23-летнюю девушку-фельдшера избил пьяный мужчина, который еще до приезда бригады не мог встать с земли. Неадекват напал на сотрудницу в машине скорой, однако вскоре на место прибыл наряд ГБР и скрутил его, рассказали в пресс-службе Березовской ЦГБ.
«После осмотра было установлено наличие сильного алкогольного опьянения, решено было пациента доставить в приемный покой терапевтического отделения. В процессе транспортировки он стал вести себя неадекватно, начал пинать двери в автомобиле, открыл окно между салоном и кузовом, схватил за руку фельдшера, стал тянуть ее в свою сторону. Медработнику удалось вырваться, после чего пациент выбежал и попытался попасть в салон машины», — следует из поста telegram-канала учреждения.
Дебошира скрутили после вызова ГБР по тревожной кнопке в машине скорой. Его доставили в отдел полиции, а пострадавшую в травматологическое отделение. Там у нее зафиксировали повреждения связок, ушибы и гематомы.
Похожая ситуация случилась летом 2024-го возле 36-й больницы в Екатеринбурге. Фельдшер пыталась помочь лежащей на улице женщине, но та очнулась и напала на нее. Пострадавшая от удара в лицо получила сотрясение мозга.
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