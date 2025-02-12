Московские опера следили за авторитетом из Екатеринбурга, попавшим в СИЗО

Дело свердловского авторитета Гасанова могли раскрутить московские сыщики

13 февраля 2025 в 14:37 Размер текста - 17 +

Марсель Гасанов угодил за решетку Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова Уголовное дело в отношении криминального авторитета Марселя Гасанова, которого называют «смотрящим» за регионом, могли раскрутить московские оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «За Гасановым смотрели давно. Но работа по нему активизировалась в прошлом году. Говорят, что к его задержанию, в том числе, причастны московские силовики», — передал инсайдер агентства. Новость по теме Силовики штурмом брали особняк криминального авторитета в Екатеринбурге. Видео Об уголовном преследовании Гасанова стало известно вечером 11 февраля. В тот день сотрудники МВД и ФСБ провели у него дома обыски. После авторитета доставили в отдел полиции, там ему вменили 210.1 УК РФ

(Занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что в прошлом году он обрел статус «смотрящего» за Свердловской областью. Сам Марсель назвал уголовное дело сфальсифицированным. Его арестовали до 9 апреля. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU. Гасанов — известный в криминальных кругах «решала». Его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Сам Марсель отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание. В прошлом году Гасанов регулярно попадал в скандалы. Его обвиняли в избиении силовика в башне «Исеть» и сотрудницы элитного интим-салона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело в отношении криминального авторитета Марселя Гасанова, которого называют «смотрящим» за регионом, могли раскрутить московские оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «За Гасановым смотрели давно. Но работа по нему активизировалась в прошлом году. Говорят, что к его задержанию, в том числе, причастны московские силовики», — передал инсайдер агентства. Об уголовном преследовании Гасанова стало известно вечером 11 февраля. В тот день сотрудники МВД и ФСБ провели у него дома обыски. После авторитета доставили в отдел полиции, там ему вменили 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что в прошлом году он обрел статус «смотрящего» за Свердловской областью. Сам Марсель назвал уголовное дело сфальсифицированным. Его арестовали до 9 апреля. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU. Гасанов — известный в криминальных кругах «решала». Его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Сам Марсель отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание. В прошлом году Гасанов регулярно попадал в скандалы. Его обвиняли в избиении силовика в башне «Исеть» и сотрудницы элитного интим-салона.