Московские опера следили за авторитетом из Екатеринбурга, попавшим в СИЗО

Уголовное дело в отношении криминального авторитета Марселя Гасанова, которого называют «смотрящим» за регионом, могли раскрутить московские оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.
«За Гасановым смотрели давно. Но работа по нему активизировалась в прошлом году. Говорят, что к его задержанию, в том числе, причастны московские силовики», — передал инсайдер агентства.
Об уголовном преследовании Гасанова стало известно вечером 11 февраля. В тот день сотрудники МВД и ФСБ провели у него дома обыски. После авторитета доставили в отдел полиции, там ему вменили 210.1 УК РФ
(Занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что в прошлом году он обрел статус «смотрящего» за Свердловской областью. Сам Марсель назвал уголовное дело сфальсифицированным. Его арестовали до 9 апреля. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
Гасанов — известный в криминальных кругах «решала». Его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Сам Марсель отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание.
В прошлом году Гасанов регулярно попадал в скандалы. Его обвиняли в избиении силовика в башне «Исеть» и сотрудницы элитного интим-салона.
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