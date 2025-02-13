Поднимет ли ЦБ ключевую ставку и как это отразится на россиянах

Центральный Банк возможно поднимет ключевую ставку до 22-23%. Об этом URA.RU сообщил инвестор и основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков. По его словам, избыточное ужесточение монетарной политики может привести к замедлению экономики. Однако он отметил, что повышение может и не произойти.
«ЦБ может повысить ключевую ставку до 22-23%, но это маловероятно. Скорее всего, регулятор оставит ставку неизменной и продолжит наблюдать за тем, как ранее принятые меры влияют на инфляцию. Однако в современных реалиях сложно делать однозначные прогнозы. Если Центробанк все же поднимет ставку, то это неминуемо скажется на наших деньгах, кредитах и экономике», — сказал Ходченков.
По его словам, повышение ставки Центробанк может рассматривать как способ борьбы с инфляцией — удорожание денег уменьшает потребительские и инвестиционные расходы, что может помочь охладить экономику и снизить инфляцию. Другой причиной может стать ослабление рубля, которое ведет к подорожанию импорта и росту цен внутри страны. Укрепление ставки должно помочь укрепить национальную валюту и стабилизировать ситуацию на финансовых рынках, отметил инвестор.
Ходченков также добавил : «Ну и давайте честно, у нас тут непростая геополитика и дефицит бюджета. Высокая ставка — это еще и инструмент, чтобы привлечь инвесторов к госдолгу. Другими словами, Центробанк решает сразу несколько задач, и все — непростые». Из последствий, которые могут наступить ввиду повышения ставки, он озвучил: увеличение стоимости кредитов, замедление экономического роста, возможное укрепление рубля и привлекательность депозитов.
Он считает, что увеличение ставки приведет к усилению тренда на высокие проценты по кредитам и низкий уровень потребления вплоть до середины 2025 года. Основатель инвестиционного клуба рекомендует россиянам минимизировать долговую нагрузку, откладывать средства на непредвиденные расходы и готовиться к периоду экономии.
Ранее экономист Алексей Кричевский сообщал, что в феврале 2025 года ключевая ставка может вырасти до 22%. По его словам, это может произойти из-за увеличения трат из российского бюджета в январе. По предварительным данным Минфина, за январь 2025 года было израсходовано почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.
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