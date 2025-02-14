В Новосибирске задержали подозреваемого в избиении комментатора Скворцова

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Задержанного опрашивают сотрудники полиции
Задержанного опрашивают сотрудники полиции Фото:

В Новосибирске полиция задержала одного из подозреваемых в избиении комментатора Романа Скворцова. На данный момент предполагаемый злоумышленник находится в полицейском отделении № 1 «Центральный» для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. 

«Сотрудниками полиции задержан гражданин, подозреваемый в противоправном деянии. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ», — заявили в МВД. Информацию размещена в telegram-канале министерства. 

Ранее Скворцов был доставлен в больницу с травмой головы. В результате первоначального расследования полицейскими было выяснено, что телесные повреждения являются следствием участия в конфликте с семью людьми. Отмечается, что комментатор пытался защитить своего знакомого. Сейчас мужчина находится в реанимации и не может вспомнить, что произошло. В момент происшествия Роман Скворцов находился в Новосибирске для работы на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги.

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В Новосибирске полиция задержала одного из подозреваемых в избиении комментатора Романа Скворцова. На данный момент предполагаемый злоумышленник находится в полицейском отделении № 1 «Центральный» для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.  «Сотрудниками полиции задержан гражданин, подозреваемый в противоправном деянии. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ», — заявили в МВД. Информацию размещена в telegram-канале министерства.  Ранее Скворцов был доставлен в больницу с травмой головы. В результате первоначального расследования полицейскими было выяснено, что телесные повреждения являются следствием участия в конфликте с семью людьми. Отмечается, что комментатор пытался защитить своего знакомого. Сейчас мужчина находится в реанимации и не может вспомнить, что произошло. В момент происшествия Роман Скворцов находился в Новосибирске для работы на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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