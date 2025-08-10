Легкоатлет из Техаса рассказал об отношении американцев к русским

Девятикратный чемпион России по легкой атлетике Марк Бурдин, представляющий Татарстан, рассказал о своем опыте жизни и учебы в США, подчеркнув, что отношение американцев к россиянам не изменилось в худшую сторону за последние годы. Те по-прежнему продолжают с интересом расспрашивать людей, когда узнают, что те — из России.
«Когда при знакомстве я упоминаю, что я из России, люди сразу проявляют интерес и начинают задавать разнообразные вопросы», — рассказал спортсмен Бурдин в разговоре с ТАСС. По словам легкоатлета, он в целом придерживается нейтралитета в политических дискуссиях за рубежом.
Бурдин также подробнее рассказал об отношении американцев к своему же руководству. В Техасе, например, преобладают сторонники текущего президента Дональда Трампа и республиканцев в целом. Фермеры из глубинки также придерживаются политики Трампа. При этом в столице штата Техас — Остине — большинство жителей — демократы.
Легкоатлет Бурдин уточнил, что впервые поехал на учебу в США в 2019 году. Первые полтора года посвятил изучению английского языка, после чего сменил учебное заведение и вскоре вернулся в Россию из-за травмы и последующей операции. В 2023 году Бурдин вновь отправился на учебу за океан — на этот раз в вуз штата Техас. До этого он проходил обучение в Канзасе. Сейчас спортсмен переводится в университет Лос-Анджелеса, где намерен продолжить обучение по специальности «бизнес». По его словам, до завершения учебы осталось полтора года.
