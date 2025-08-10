Цены на отели в Анкоридже (Аляска, США) выросли почти вдвое на фоне подготовки к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована на 15 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Booking.com.
"Отель «Hilton Anchorage» на соответствующем сайте вскоре после анонса саммита стоил 347 долларов за ночь, теперь – 657", — следует из данных платформы, которые проанализировало агентство РИА Новости. Кроме того, в отеле «Wyndham Garden Anchorage Airport» стоимость возросла с 499 до 609 долларов, а в «Hampton Inn Anchorage» — с 352 до 616 долларов.
Анализ проводился по датам, объявленным американским президентом, — ночь с 15 на 16 августа. Подорожание зафиксировано как в крупных, так и в небольших отелях города.
Ранее глава американского центра безопасности и устойчивости Арктики Ларри Хьюстон сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на 15 августа, пройдет именно в Анкоридже из-за удобства и нейтральности площадки. Для Путина это будет первый визит на Аляску. Последний раз российский президент посещал США в 2015 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.