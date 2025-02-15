FT: США ждут, что Европа обеспечит безопасность для Украины

16 февраля 2025 в 02:21 Размер текста - 17 +

От стран Евросоюза ждут гарантий безопасности для Украины Фото: Илья Московец © URA.RU Вашингтон обратился к ряду европейских государство с просьбой представить конкретные предложения о гарантиях безопасности для Киева и возможной отправке миротворческих сил на Украину. Об этом сообщает британская газета Financial Times. «Запрос был распространен среди европейских дипломатических ведомств после того, как лидеры этих государств выразили интерес к участию в мирном урегулировании украинского конфликта. Он сделан на нынешней неделе», — сообщает Financial Times. По сведениям издания, дипломатические ведомства получили от Госдепартамента США специальный опросник. В нем необходимо указать конкретные гарантии безопасности для Украины и количестве бригад, которые страны ЕС готовы направить для защиты украинских границ. Как сообщало URA.RU ранее, по словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Евросоюзу «рано или поздно» придется отправить войска на Украину. Он подчеркнул, что если гарантии окажутся лишь пустыми обещаниями, это нанесет ущерб Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон обратился к ряду европейских государство с просьбой представить конкретные предложения о гарантиях безопасности для Киева и возможной отправке миротворческих сил на Украину. Об этом сообщает британская газета Financial Times. «Запрос был распространен среди европейских дипломатических ведомств после того, как лидеры этих государств выразили интерес к участию в мирном урегулировании украинского конфликта. Он сделан на нынешней неделе», — сообщает Financial Times. По сведениям издания, дипломатические ведомства получили от Госдепартамента США специальный опросник. В нем необходимо указать конкретные гарантии безопасности для Украины и количестве бригад, которые страны ЕС готовы направить для защиты украинских границ. Как сообщало URA.RU ранее, по словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Евросоюзу «рано или поздно» придется отправить войска на Украину. Он подчеркнул, что если гарантии окажутся лишь пустыми обещаниями, это нанесет ущерб Киеву.