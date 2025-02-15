МИД Польши: ЕС «рано или поздно» придется отправить войска на Украину

Евросоюзу «рано или поздно» придется отправить войска на Украину. Об заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, без реальной военной поддержки Запад не может предоставить Украине никаких гарантий.
По мнению Сикорского , Евросоюзу «рано или поздно» придется направить войска на Украину. «Вы говорите о том, чтобы дать гарантию Украине в случае повторных [боевых действий]. Что вы имеете в виду? Означает ли это, что мы начнем войну с Россией, потому что если гарантии должны быть действенными, то они должны означать именно это — начало войны против России», — заявил министр иностранных дел Польши во время своего выступления в Мюнхене.
Министр также добавил, что если гарантии окажутся лишь пустыми обещаниями, это нанесет ущерб Украине. Сикорский убежден, что любые обещания без подлинной поддержки бесполезны и могут только усугубить ситуацию.
Ранее президент России Владимир Путин переговорил главой США Дональдом Трампом. Во время полуторачасовой телефонной беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и договорились о проведении скорых переговоров. Трамп также одобрил предложение урегулировать украинский конфликт без лидера страны Владимира Зеленского, чем вызвал шок у ВСУ, передает RT.
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