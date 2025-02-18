«Коммерсант»: экс-первый зампред Набиуллиной устроится на работу в ВТБ

Бывший первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова может перейти на должность первого заместителя председателя ВТБ уже в марте 2025 года. Ее кандидатура будет рассмотрена на заседании наблюдательного совета банка, сообщают источники. В случае утверждения, Скоробогатова возглавит направление стратегического развития, цифровых проектов, финтех-инноваций и международных альтернативных расчетов в банке.
«Вопрос о назначении Ольги Скоробогатовой будет вынесен на повестку заседания наблюдательного совета 10 марта», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. Как говорится в материале, представители ВТБ подтвердили информацию. Переговоры о назначении и подготовка документов начались в начале этого года.
Однако из-за существующих законодательных ограничений Скоробогатова может сначала присоединиться к ВТБ в качестве советника. Позже, после истечения одного года, соответствующего закону «О Центральном банке РФ», она сможет перейти в правление банка. Этот закон предотвращает конфликт интересов, запрещая бывшим сотрудникам ЦБ занимать руководящие позиции в коммерческих банках, которые они ранее курировали.
Скоробогатова покинула свою должность в ноябре прошлого года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила признательность Скоробогатовой за ее выдающийся вклад в развитие платежной инфраструктуры страны, отметив ее профессионализм и заслуги. Со 2 декабря должность Скоробогатовой заняла Зульфия Кахруманова, ранее занимавшая пост директора Департамента информационных технологий. В ее обязанности войдет управление несколькими ключевыми департаментами, в том числе Департаментом национальной платежной системы.
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