Очевидцы сообщили о взрыве у московского ЖК

В Москве на стройплощадке произошел взрыв
© Служба новостей «URA.RU»
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У Московского ЖК прогремел взрыв
У Московского ЖК прогремел взрыв Фото:

На стройплощадке возле жилого комплекса «Ривер Парк» на Коломенской улице в Москве произошел взрыв. После хлопка начался пожар.

«Взрыв на стройплощадке раздался возле ЖК „Ривер Парк“ в Москве», — сообщил telegram-канал Shot. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в бытовке рабочих. Также пострадал автомобиль.

На место происшествия направлены экстренные службы. Пострадавших нет. Возгорание распространилось на площади 20 квадратных метров и уже локализовано.

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На стройплощадке возле жилого комплекса «Ривер Парк» на Коломенской улице в Москве произошел взрыв. После хлопка начался пожар. «Взрыв на стройплощадке раздался возле ЖК „Ривер Парк“ в Москве», — сообщил telegram-канал Shot. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в бытовке рабочих. Также пострадал автомобиль. На место происшествия направлены экстренные службы. Пострадавших нет. Возгорание распространилось на площади 20 квадратных метров и уже локализовано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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