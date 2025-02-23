Очевидцы сообщили о взрыве у московского ЖК

У Московского ЖК прогремел взрыв
На стройплощадке возле жилого комплекса «Ривер Парк» на Коломенской улице в Москве произошел взрыв. После хлопка начался пожар.
«Взрыв на стройплощадке раздался возле ЖК „Ривер Парк“ в Москве», — сообщил telegram-канал Shot. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в бытовке рабочих. Также пострадал автомобиль.
На место происшествия направлены экстренные службы. Пострадавших нет. Возгорание распространилось на площади 20 квадратных метров и уже локализовано.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.