Суд заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова*

В Москве завершено расследование уголовного дела против иноагента Дмитрия Быкова*, заочно обвиняемого в распространении ложной информации о ВС РФ и уклонении от обязанностей иноагента. Следствие установило, что Быков разместил в интернете видео с ложными сведениями о действиях российских военных на Украине. Быков объявлен в международный розыск.
*Признан иноагентом на территории РФ
