В секторе Газа объявлено состояние катастрофического голода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нехватка продовольствия сопровождается массовым недоеданием
Нехватка продовольствия сопровождается массовым недоеданием Фото:

В Секторе Газа официально объявили состояние катастрофического голода. Об этом сообщили в агентствах и гуманитарных организациях ООН.

«Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода», — говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной ООН. Нехватка продовольствия сопровождается массовым недоеданием, нищетой и смертями, которых можно было бы избежать.

ООН применяет Интегрированную классификацию фаз продовольственной безопасности (IPC), согласно которой существует пять уровней продовольственного кризиса. Пятый уровень — это катастрофический голод. По оценкам экспертов, к концу сентября 2025 года в секторе Газа более 640 тысяч человек окажутся в ситуации катастрофического голода. Еще 1,14 миллиона жителей будут находиться на стадии чрезвычайной ситуации (четвертая фаза), а почти 400 тысяч — в состоянии кризиса (третья фаза).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Секторе Газа официально объявили состояние катастрофического голода. Об этом сообщили в агентствах и гуманитарных организациях ООН. «Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода», — говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной ООН. Нехватка продовольствия сопровождается массовым недоеданием, нищетой и смертями, которых можно было бы избежать. ООН применяет Интегрированную классификацию фаз продовольственной безопасности (IPC), согласно которой существует пять уровней продовольственного кризиса. Пятый уровень — это катастрофический голод. По оценкам экспертов, к концу сентября 2025 года в секторе Газа более 640 тысяч человек окажутся в ситуации катастрофического голода. Еще 1,14 миллиона жителей будут находиться на стадии чрезвычайной ситуации (четвертая фаза), а почти 400 тысяч — в состоянии кризиса (третья фаза).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...