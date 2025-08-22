В секторе Газа объявлено состояние катастрофического голода

В Секторе Газа официально объявили состояние катастрофического голода. Об этом сообщили в агентствах и гуманитарных организациях ООН.
«Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода», — говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной ООН. Нехватка продовольствия сопровождается массовым недоеданием, нищетой и смертями, которых можно было бы избежать.
ООН применяет Интегрированную классификацию фаз продовольственной безопасности (IPC), согласно которой существует пять уровней продовольственного кризиса. Пятый уровень — это катастрофический голод. По оценкам экспертов, к концу сентября 2025 года в секторе Газа более 640 тысяч человек окажутся в ситуации катастрофического голода. Еще 1,14 миллиона жителей будут находиться на стадии чрезвычайной ситуации (четвертая фаза), а почти 400 тысяч — в состоянии кризиса (третья фаза).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.