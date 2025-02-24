США ликвидируют базу в Греции, через которую шли военные поставки на Украину

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Белый дом закрывает базу в Греции после переговоров в Эр-Рияде
Белый дом закрывает базу в Греции после переговоров в Эр-Рияде Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США ликвидируют базу в городе Александруполис (Греция), которая использовалась для поставок военной помощи на Украину и в Восточную Европу. Об этом сообщают СМИ.

«Правительство США распорядилось срочно пересмотреть жизнеспособность и необходимость дальнейшего функционирования базы в Александруполисе, которая была выделена греческим правительством администрации Байдена для переброски сил и систем вооружения на Украину против России», — пишет издание «Демократия». Отмечается, что Трамп закрывает базу в связи с совместным требованием президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана. В материале говорится, что данная база оказалась не нужна США из-за позитивных результатов российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Турецкое правительство также неоднократно выражало недовольство в связи с функционированием данной базы. Греция же, по данным издания, в лице базы потеряла признание и доверие Вашингтона к ней как к партнеру по НАТО.

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США ликвидируют базу в городе Александруполис (Греция), которая использовалась для поставок военной помощи на Украину и в Восточную Европу. Об этом сообщают СМИ. «Правительство США распорядилось срочно пересмотреть жизнеспособность и необходимость дальнейшего функционирования базы в Александруполисе, которая была выделена греческим правительством администрации Байдена для переброски сил и систем вооружения на Украину против России», — пишет издание «Демократия». Отмечается, что Трамп закрывает базу в связи с совместным требованием президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана. В материале говорится, что данная база оказалась не нужна США из-за позитивных результатов российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турецкое правительство также неоднократно выражало недовольство в связи с функционированием данной базы. Греция же, по данным издания, в лице базы потеряла признание и доверие Вашингтона к ней как к партнеру по НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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