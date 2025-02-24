США ликвидируют базу в Греции, через которую шли военные поставки на Украину

США ликвидируют базу в городе Александруполис (Греция), которая использовалась для поставок военной помощи на Украину и в Восточную Европу. Об этом сообщают СМИ.
«Правительство США распорядилось срочно пересмотреть жизнеспособность и необходимость дальнейшего функционирования базы в Александруполисе, которая была выделена греческим правительством администрации Байдена для переброски сил и систем вооружения на Украину против России», — пишет издание «Демократия». Отмечается, что Трамп закрывает базу в связи с совместным требованием президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана. В материале говорится, что данная база оказалась не нужна США из-за позитивных результатов российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Турецкое правительство также неоднократно выражало недовольство в связи с функционированием данной базы. Греция же, по данным издания, в лице базы потеряла признание и доверие Вашингтона к ней как к партнеру по НАТО.
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