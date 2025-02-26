В Челябинске девочка с балкона умоляла спасти ее жизнь и звала маму. Видео

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Девочка посылала с балкона прохожим сигнал тревоги
Девочка посылала с балкона прохожим сигнал тревоги Фото:

В Челябинске шестилетняя девочка вышла на балкон восьмого этажа и, плача, звала свою маму. По ее словам, ей угрожала опасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. 

«ЧП произошло на улице Александра Шмакова. Маленькая девочка, плача, звала свою маму. Она рассказала прохожим, что включила плиту и не может ее выключить», — рассказала пресс-служба ведомства в своем telegram-канале «МЧС Челябинской области»

Сотрудники МЧС России быстро отреагировали на вызов. Всего через несколько минут они уже развернули автолестницу, чтобы помочь ребенку, который оставался один в квартире. Девочку успешно спустили вниз и передали медикам. Связаться с ее матерью полицейским не удалось.

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В Челябинске шестилетняя девочка вышла на балкон восьмого этажа и, плача, звала свою маму. По ее словам, ей угрожала опасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.  «ЧП произошло на улице Александра Шмакова. Маленькая девочка, плача, звала свою маму. Она рассказала прохожим, что включила плиту и не может ее выключить», — рассказала пресс-служба ведомства в своем telegram-канале «МЧС Челябинской области» Сотрудники МЧС России быстро отреагировали на вызов. Всего через несколько минут они уже развернули автолестницу, чтобы помочь ребенку, который оставался один в квартире. Девочку успешно спустили вниз и передали медикам. Связаться с ее матерью полицейским не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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