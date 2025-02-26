В Челябинске шестилетняя девочка вышла на балкон восьмого этажа и, плача, звала свою маму. По ее словам, ей угрожала опасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
«ЧП произошло на улице Александра Шмакова. Маленькая девочка, плача, звала свою маму. Она рассказала прохожим, что включила плиту и не может ее выключить», — рассказала пресс-служба ведомства в своем telegram-канале «МЧС Челябинской области»
Сотрудники МЧС России быстро отреагировали на вызов. Всего через несколько минут они уже развернули автолестницу, чтобы помочь ребенку, который оставался один в квартире. Девочку успешно спустили вниз и передали медикам. Связаться с ее матерью полицейским не удалось.
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