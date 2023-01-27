Задержанный в Екатеринбурге зампрокурора не смог выйти на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
В операции по задержания зампрокурора участвовали сотрудники ФСБ

Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга Илья Загайнов, которого по подозрению во взятке поймали силовики ФСБ, не смог освободиться из СИЗО. В изоляторе силовик пробудет до 26 марта, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Постановлением Загайнову был продлен срок содержания под стражей по 26 марта. Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений», – говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, Зайганов получил взятку в 2,5 миллиона рублей. Силовик был задержан бойцами ФСБ, когда доставал деньги из банковской ячейки. Предположительно, эта сумма составляла взятку за помощь в избежании ответственности за преступление в налоговой сфере.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга Илья Загайнов, которого по подозрению во взятке поймали силовики ФСБ, не смог освободиться из СИЗО. В изоляторе силовик пробудет до 26 марта, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Постановлением Загайнову был продлен срок содержания под стражей по 26 марта. Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений», – говорится в сообщении пресс-службы. По версии следствия, Зайганов получил взятку в 2,5 миллиона рублей. Силовик был задержан бойцами ФСБ, когда доставал деньги из банковской ячейки. Предположительно, эта сумма составляла взятку за помощь в избежании ответственности за преступление в налоговой сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...