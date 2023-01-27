Задержанный в Екатеринбурге зампрокурора не смог выйти на свободу

В операции по задержания зампрокурора участвовали сотрудники ФСБ Екатерина Сычкова © URA.RU

Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга Илья Загайнов, которого по подозрению во взятке поймали силовики ФСБ, не смог освободиться из СИЗО. В изоляторе силовик пробудет до 26 марта, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Постановлением Загайнову был продлен срок содержания под стражей по 26 марта. Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений», – говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, Зайганов получил взятку в 2,5 миллиона рублей. Силовик был задержан бойцами ФСБ, когда доставал деньги из банковской ячейки. Предположительно, эта сумма составляла взятку за помощь в избежании ответственности за преступление в налоговой сфере.