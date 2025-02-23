Песков: у ООН нет альтернативы США

У Организации объединенных наций (ООН) нет альтернативы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что лучше думать о повышении эффективности организации, а не о том, как избавиться от нее.
«Соответственно, эффективно работает ООН, менее эффективно или совсем неэффективно <...> Нам лучше думать о том, как повысить эту эффективность, нежели думать о том, как избавиться от этой организации <...> Нам нечем заменить [ООН]», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Беседу с представителем Кремля журналист выложил в своем telegram-канале. Комментируя предложение сенаторов США о выходе Штатов из Организации Объединенных Наций, Песков уточнил, что пока альтернативы ООН нет и вряд ли она в ближайшее время появится.
В начале февраля 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально ратифицировал декрет о выходе страны из Совета ООН по правам человека. Согласно этому документу, США также прекратят финансирование Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам. В указе президента содержится критика в адрес ряда организаций ООН, в том числе ЮНЕСКО, за предполагаемую антиамериканскую и антиизраильскую направленность их деятельности.
Законопроект, призывающий к полному выходу Штатов из организации был представлен 21 февраля 2025 года. Инициатива принадлежит республиканцам. Москва скептически отнеслась к выходу США из ООН.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.