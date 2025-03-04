Путин поблагодарил Мьянму за подаренных шестерых слонят. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин проводит переговоры с премьер-министром Мьянмы
Путин проводит переговоры с премьер-министром Мьянмы Фото:

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну за шестерых слонят, которых он подарил Московскому зоопарку в прошлом году. Животные уже доставлены в Московский зоопарк, сообщил российский лидер. 

«Вы привезли слонят и они уже переданы в Московский зоопарк. Спасибо большое, мы очень рады вас видеть», — заявил Путин во время переговоров с Мин Аун Хлайном. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». 

В свою очередь, премьер-министр Мьянмы отметил, что слоны жили в жарких условиях и теперь приспосабливаются к новым. «Я волнуюсь за них, поэтому я спрашивал, как наши слоны, как они живут», — объяснил он. Мин Аун Хлайну выразил надежду на то, что животные чувствуют себя хорошо. Кроме того, он выразил любовь и уважение к России, подчеркнув долгие дружественных отношений между двумя странами. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну за шестерых слонят, которых он подарил Московскому зоопарку в прошлом году. Животные уже доставлены в Московский зоопарк, сообщил российский лидер.  «Вы привезли слонят и они уже переданы в Московский зоопарк. Спасибо большое, мы очень рады вас видеть», — заявил Путин во время переговоров с Мин Аун Хлайном. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24».  В свою очередь, премьер-министр Мьянмы отметил, что слоны жили в жарких условиях и теперь приспосабливаются к новым. «Я волнуюсь за них, поэтому я спрашивал, как наши слоны, как они живут», — объяснил он. Мин Аун Хлайну выразил надежду на то, что животные чувствуют себя хорошо. Кроме того, он выразил любовь и уважение к России, подчеркнув долгие дружественных отношений между двумя странами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...