Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну за шестерых слонят, которых он подарил Московскому зоопарку в прошлом году. Животные уже доставлены в Московский зоопарк, сообщил российский лидер.
«Вы привезли слонят и они уже переданы в Московский зоопарк. Спасибо большое, мы очень рады вас видеть», — заявил Путин во время переговоров с Мин Аун Хлайном. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24».
В свою очередь, премьер-министр Мьянмы отметил, что слоны жили в жарких условиях и теперь приспосабливаются к новым. «Я волнуюсь за них, поэтому я спрашивал, как наши слоны, как они живут», — объяснил он. Мин Аун Хлайну выразил надежду на то, что животные чувствуют себя хорошо. Кроме того, он выразил любовь и уважение к России, подчеркнув долгие дружественных отношений между двумя странами.
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