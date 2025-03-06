В США заявили о гарантированной победе России из-за одного решения Трампа

CNN: прекращение США помощи Украине гарантирует победу России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия гарантировано победит в конфликте на Украине после прекращения помощи со стороны США
Россия гарантировано победит в конфликте на Украине после прекращения помощи со стороны США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Прекращение предоставления Украине разведданных и военной помощи со стороны США может привести к победе России без необходимости мирного соглашения. Об этом сообщает телеканал CNN. Подобные действия Вашингтона серьезно ослабят боеспособность Украины, сообщил журналистам один из источников. 

«Ситуация довольно скверная. Вкупе с прекращением военной помощи и внешней помощи это по факту гарантирует победу России, при которой не потребуется мирное соглашение», — заявил американскому телеканалу один из источников.

В то же время, Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что вся военная помощь Украине приостановлена до решения президента США о демонстрации Киевом приверженности мирным переговорам. Советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц также говорил, что США могут возобновить помощь, если будут достигнуты успехи в переговорах с Киевом.

Вашингтон начал ограничивать военную поддержку после скандала в Белом доме между украинским лидером Владимиром Зеленским и американским главой Дональдом Трампом на почве разногласий, связанных с различиями в позициях по мирным переговорам. Украине уже грозятся тем, что ВСУ могут откатиться на век назад в плане военных действий. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прекращение предоставления Украине разведданных и военной помощи со стороны США может привести к победе России без необходимости мирного соглашения. Об этом сообщает телеканал CNN. Подобные действия Вашингтона серьезно ослабят боеспособность Украины, сообщил журналистам один из источников.  «Ситуация довольно скверная. Вкупе с прекращением военной помощи и внешней помощи это по факту гарантирует победу России, при которой не потребуется мирное соглашение», — заявил американскому телеканалу один из источников. В то же время, Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что вся военная помощь Украине приостановлена до решения президента США о демонстрации Киевом приверженности мирным переговорам. Советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц также говорил, что США могут возобновить помощь, если будут достигнуты успехи в переговорах с Киевом. Вашингтон начал ограничивать военную поддержку после скандала в Белом доме между украинским лидером Владимиром Зеленским и американским главой Дональдом Трампом на почве разногласий, связанных с различиями в позициях по мирным переговорам. Украине уже грозятся тем, что ВСУ могут откатиться на век назад в плане военных действий. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...