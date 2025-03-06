Прекращение предоставления Украине разведданных и военной помощи со стороны США может привести к победе России без необходимости мирного соглашения. Об этом сообщает телеканал CNN. Подобные действия Вашингтона серьезно ослабят боеспособность Украины, сообщил журналистам один из источников.
«Ситуация довольно скверная. Вкупе с прекращением военной помощи и внешней помощи это по факту гарантирует победу России, при которой не потребуется мирное соглашение», — заявил американскому телеканалу один из источников.
В то же время, Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что вся военная помощь Украине приостановлена до решения президента США о демонстрации Киевом приверженности мирным переговорам. Советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц также говорил, что США могут возобновить помощь, если будут достигнуты успехи в переговорах с Киевом.
Вашингтон начал ограничивать военную поддержку после скандала в Белом доме между украинским лидером Владимиром Зеленским и американским главой Дональдом Трампом на почве разногласий, связанных с различиями в позициях по мирным переговорам. Украине уже грозятся тем, что ВСУ могут откатиться на век назад в плане военных действий.
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