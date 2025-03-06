Mundo: отключение Starlink на Украине отбросит ВСУ на век назад

Если США отключат Украине доступ к спутниковым системам Starlink от американского предпринимателя Илона Маска, ВСУ рискуют откатиться в развитии на век в военном плане. Об этом пишет испанская газета Mundo.
«Если Вашингтон отключит эту связь [Starlink], Украина останется слепой в плане разведки, а ее подразделения — изолированными, а это значит, что США вернут Киев к войне XX века», — передают журналисты. По мнению издания, такой шаг со стороны Вашингтона «ослепит» Киев с точки зрения разведки и значительно осложнит координацию военных действий.
Тем не менее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что его страна имеет альтернативные варианты связи на случай отключения от системы Starlink. Спутниковую систему от Маска Киев активно применял в разведке, в том числе и для атак по российским территориям. В Белом доме начали активно обсуждать отказ от помощи Украине после перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
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