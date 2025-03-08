Прокуратура и СК расследуют жесткое ДТП с тепловозом и фурой под Екатеринбургом

Уральская транспортная прокуратура и центральное управление Следственного комитета будут расследовать аварию с участием фуры и тепловоза в Березовском (Свердловская область). В ДТП пострадал составитель поезда, который находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.
«Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению работниками железнодорожного транспорта законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении прокуроров в Telegram.
По информации прокуратуры, тепловоз компании АО «Уралпромжелдортранс» был оснащен четырьмя вагонами. Железнодорожные пути не были повреждены.
«Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.... будет ... установлена степень вины участников инцидента», — передает telegram-канал ведомства.
Авария произошла 8 марта, когда тепловоз врезался в фуру, которая перевозила около 13 тонн яиц, на ЖД-переезде. Составителя поезда зажало между полуприцепом и тепловозом. Его доставили в реанимацию местной городской больницы. Водитель грузовика объяснил, что не видел тепловоз из-за граничащего с ЖД-путями забора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!