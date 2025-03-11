ВСУ признали преимущество российских Су-35 над истребителями F-16

Американские истребители F-16 не могут полноценно противостоять российским самолетам Cу-35. Такое мнение высказал начальник службы связей с общественностью Командования ВС Украины Юрий Игнат. Он уточнил, что главная проблема, с которой сталкиваются украинские пилоты — управляемые авиабомбы. Их ВС РФ эффективно скидывают с безопасного расстояния.
«Полученные F-16 не совсем новые модели и они не смогут полноценно соревноваться с российскими Су-35», — отметил Игнат в беседе с украинскими журналистами. Видео размещено в telegram-канале Новини Life. Представитель воздушного командования также подчеркнул, что российские военные использует управляемые авиабомбы, которые сбрасывают с безопасного расстояния, и украинским самолетам надо уметь их останавливать. Он также пожаловался на нехватку РЭБ и противовоздушных средств.
Украина долго запрашивала у Запада истребители F-16. Однако когда Киев заполучил технику, выяснилось, что ВС РФ способны успешно противостоять американским самолетам. Первые F-16 были доставлены на Украину летом 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.