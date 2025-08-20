В НАТО спорят из-за отправки войск на Украину

У стран НАТО возникли серьезные разногласия относительно мандата «сил сдерживания», которые альянс рассматривает как возможную составляющую гарантий безопасности для Украины в случае прекращения боевых действий. Об этом сообщили в аналитических структурах Брюсселя.
«Сейчас (в Североатлантическом альянсе, — прим. URA.RU) интенсивные дискуссии о формате гарантий безопасности для Украины уперлись в проблему мандата сил. Там серьезные разногласия», — сообщил источник в брюссельских структурах, его слова передает ТАСС. Он добавил, что споры касаются не только объема полномочий военных, но и их возможного размещения на украинской территории, а также порядка действий в случае внештатных ситуаций. В частности, странам-участницам альянса неясно, как должны поступить военные НАТО, если окажутся под огнем: немедленно покинуть территорию или вступить в боестолкновение.
Кроме того, по сведениям источника, руководители оборонных ведомств стран Североатлантического альянса намерены обсудить эти вопросы на внеплановой видеоконференции, которую инициировал Военный комитет альянса 20 августа. Стороны обсудят Украину.
Заседание «коалиции желающих» был созван после встречи европейских лидеров и украинского президента Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом в Белом доме. Коалиция собирается обеспечить Украину гарантиями безопасности, которых требует Зеленский для завершения конфликта.
