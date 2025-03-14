14 марта 2025

Раздавил легковушку: два человека погибли в ДТП с грузовиком в Пермском крае. Видео

В ДТП с грузовиком на трассе в Пермском крае погибли два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Два пассажира легковушки погибли
Два пассажира легковушки погибли Фото:

В Пермском крае произошло смертельное ДТП на автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.

«В субботу, 15 марта, около 09:20 часов на территории Краснокамского района произошло смертельное ДТП. Со стороны Перми в направлении Нытвы двигался грузовик Mercedes под управлением мужчины 1971 года рождения. На 1047 км водитель нарушил дистанцию до впереди идущего автомобиля ИЖ. В результате произошло столкновение», — сообщает в telegram-канал ведомства.

В результате водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир 1975 года рождения был госпитализирован с травмами. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

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В Пермском крае произошло смертельное ДТП на автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края. «В субботу, 15 марта, около 09:20 часов на территории Краснокамского района произошло смертельное ДТП. Со стороны Перми в направлении Нытвы двигался грузовик Mercedes под управлением мужчины 1971 года рождения. На 1047 км водитель нарушил дистанцию до впереди идущего автомобиля ИЖ. В результате произошло столкновение», — сообщает в telegram-канал ведомства. В результате водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир 1975 года рождения был госпитализирован с травмами. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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