В Пермском крае произошло смертельное ДТП на автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.
«В субботу, 15 марта, около 09:20 часов на территории Краснокамского района произошло смертельное ДТП. Со стороны Перми в направлении Нытвы двигался грузовик Mercedes под управлением мужчины 1971 года рождения. На 1047 км водитель нарушил дистанцию до впереди идущего автомобиля ИЖ. В результате произошло столкновение», — сообщает в telegram-канал ведомства.
В результате водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир 1975 года рождения был госпитализирован с травмами. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.
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