В Катаре прошли переговоры ХАМАС и замглавы МИД РФ

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ХАМАС донес до замглавы МИД РФ нарушения перемирия со стороны Израиля
ХАМАС донес до замглавы МИД РФ нарушения перемирия со стороны Израиля Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Палестинское движение ХАМАС провело встречу с замглавы МИД РФ и спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым в Дохе (Катар). Об этом сообщили в представительстве движения.

«Делегация движения исламского сопротивления ХАМАС <...> встретилась в столице Катара, Дохе, с <...> Михаилом Богдановым», — говорится в сообщении telegram-канала ХАМАС. Отмечается, что стороны обсудили ход переговоров о прекращении огня и нарушения перемирия со стороны Израиля.

По данным палестинского движения, израильские власти медлят с доставкой гуманитарных грузов. Также была затронута тема ситуации на Западном берегу Иордана, где действия Тель-Авива привели к разрушению в городах и лагерях беженцев.

Непрямые переговоры в Дохе между ХАМАС и Израилем начались 12 марта. Режим прекращения огня в секторе Газа действует с 15 января. В ходе него стороны обязались освободить заложников и заключенных. Перемирие закончится 29 марта.

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Палестинское движение ХАМАС провело встречу с замглавы МИД РФ и спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым в Дохе (Катар). Об этом сообщили в представительстве движения. «Делегация движения исламского сопротивления ХАМАС <...> встретилась в столице Катара, Дохе, с <...> Михаилом Богдановым», — говорится в сообщении telegram-канала ХАМАС. Отмечается, что стороны обсудили ход переговоров о прекращении огня и нарушения перемирия со стороны Израиля. По данным палестинского движения, израильские власти медлят с доставкой гуманитарных грузов. Также была затронута тема ситуации на Западном берегу Иордана, где действия Тель-Авива привели к разрушению в городах и лагерях беженцев. Непрямые переговоры в Дохе между ХАМАС и Израилем начались 12 марта. Режим прекращения огня в секторе Газа действует с 15 января. В ходе него стороны обязались освободить заложников и заключенных. Перемирие закончится 29 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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