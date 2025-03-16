В Катаре прошли переговоры ХАМАС и замглавы МИД РФ

Палестинское движение ХАМАС провело встречу с замглавы МИД РФ и спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым в Дохе (Катар). Об этом сообщили в представительстве движения.
«Делегация движения исламского сопротивления ХАМАС <...> встретилась в столице Катара, Дохе, с <...> Михаилом Богдановым», — говорится в сообщении telegram-канала ХАМАС. Отмечается, что стороны обсудили ход переговоров о прекращении огня и нарушения перемирия со стороны Израиля.
По данным палестинского движения, израильские власти медлят с доставкой гуманитарных грузов. Также была затронута тема ситуации на Западном берегу Иордана, где действия Тель-Авива привели к разрушению в городах и лагерях беженцев.
Непрямые переговоры в Дохе между ХАМАС и Израилем начались 12 марта. Режим прекращения огня в секторе Газа действует с 15 января. В ходе него стороны обязались освободить заложников и заключенных. Перемирие закончится 29 марта.
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