Комик Останин попытался оправдаться за шутку про колясочника, «подорвавшегося на мине»

Комик Останин: в моей шутке не было ни одного слова про СВО
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Слова о том, что шутка касалась участников СВО, — всего лишь выдумка, заявил Останин
Слова о том, что шутка касалась участников СВО, — всего лишь выдумка, заявил Останин Фото:

Комик Артемий Останин попытался объясниться после того, как его шутка о «попрошайке в метро на скейтборде без ног» вызвала недоумение. По его словам, шутка была неправильно истолкована, и многие ошибочно восприняли ее как насмешку над участниками спецоперации.

«Про СВО в шутке нет ни слова и речи об этом даже близко не идет, остальное вымысел блогеров», — передает слова Останина telegram-канал «Осторожно, новости». Ситуация усугубилась публикациями от организаций, которые обвинили его в насмешках над ветеранами, но сам комик уверяет, что его шутка про другое. 

В Москве возбуждено уголовное дело против Артемия Останина за оскорбительные высказывания об участнике специальной военной операции. Поводом послужила шутка о «человеке без ног, который подорвался на мине». Дело ведется по статье 282 УК РФ (возбуждения ненависти и унижения достоинства). Следственный комитет сообщил, что информация о высказываниях Останина распространилась в социальных сетях, а само выступление было опубликовано в интернете. В настоящее время следователи занимаются установлением всех обстоятельств дела.

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Комик Артемий Останин попытался объясниться после того, как его шутка о «попрошайке в метро на скейтборде без ног» вызвала недоумение. По его словам, шутка была неправильно истолкована, и многие ошибочно восприняли ее как насмешку над участниками спецоперации. «Про СВО в шутке нет ни слова и речи об этом даже близко не идет, остальное вымысел блогеров», — передает слова Останина telegram-канал «Осторожно, новости». Ситуация усугубилась публикациями от организаций, которые обвинили его в насмешках над ветеранами, но сам комик уверяет, что его шутка про другое.  В Москве возбуждено уголовное дело против Артемия Останина за оскорбительные высказывания об участнике специальной военной операции. Поводом послужила шутка о «человеке без ног, который подорвался на мине». Дело ведется по статье 282 УК РФ (возбуждения ненависти и унижения достоинства). Следственный комитет сообщил, что информация о высказываниях Останина распространилась в социальных сетях, а само выступление было опубликовано в интернете. В настоящее время следователи занимаются установлением всех обстоятельств дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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