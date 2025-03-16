Комик Останин попытался оправдаться за шутку про колясочника, «подорвавшегося на мине»

Комик Артемий Останин попытался объясниться после того, как его шутка о «попрошайке в метро на скейтборде без ног» вызвала недоумение. По его словам, шутка была неправильно истолкована, и многие ошибочно восприняли ее как насмешку над участниками спецоперации.
«Про СВО в шутке нет ни слова и речи об этом даже близко не идет, остальное вымысел блогеров», — передает слова Останина telegram-канал «Осторожно, новости». Ситуация усугубилась публикациями от организаций, которые обвинили его в насмешках над ветеранами, но сам комик уверяет, что его шутка про другое.
В Москве возбуждено уголовное дело против Артемия Останина за оскорбительные высказывания об участнике специальной военной операции. Поводом послужила шутка о «человеке без ног, который подорвался на мине». Дело ведется по статье 282 УК РФ (возбуждения ненависти и унижения достоинства). Следственный комитет сообщил, что информация о высказываниях Останина распространилась в социальных сетях, а само выступление было опубликовано в интернете. В настоящее время следователи занимаются установлением всех обстоятельств дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.