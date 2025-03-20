Силовики нагрянули в офис московской IT-компании

Правоохранители проводят обыски в офисе московской IT-компании «Крок»
© Служба новостей «URA.RU»
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В офис IT-компании «Крок» нагрянули силовики
В офис IT-компании «Крок» нагрянули силовики Фото:

Правоохранительные органы сообщили о проведении обысков в офисе московской IT-компании «Крок». Компания продолжает работу в штатном режиме.

«Правоохранительные органы в четверг утром приехали в офис компании „Крок“, проводятся обыски», — сказал ТАСС источник в оперативных службах. Силовики изучают документацию компании.

Компания «Крок» продолжает работать в обычном режиме, все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, функционируют без перебоев. «Компания „Крок“ продолжает свою деятельность в штатном режиме. <...> Все информационные ресурсы и каналы доступны для коммуникаций и обсуждения проектов», — сообщила пресс-служба компании в telegram-канале.

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Правоохранительные органы сообщили о проведении обысков в офисе московской IT-компании «Крок». Компания продолжает работу в штатном режиме. «Правоохранительные органы в четверг утром приехали в офис компании „Крок“, проводятся обыски», — сказал ТАСС источник в оперативных службах. Силовики изучают документацию компании. Компания «Крок» продолжает работать в обычном режиме, все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, функционируют без перебоев. «Компания „Крок“ продолжает свою деятельность в штатном режиме. <...> Все информационные ресурсы и каналы доступны для коммуникаций и обсуждения проектов», — сообщила пресс-служба компании в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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