Силовики нагрянули в офис московской IT-компании

Правоохранительные органы сообщили о проведении обысков в офисе московской IT-компании «Крок». Компания продолжает работу в штатном режиме.
«Правоохранительные органы в четверг утром приехали в офис компании „Крок“, проводятся обыски», — сказал ТАСС источник в оперативных службах. Силовики изучают документацию компании.
Компания «Крок» продолжает работать в обычном режиме, все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, функционируют без перебоев. «Компания „Крок“ продолжает свою деятельность в штатном режиме. <...> Все информационные ресурсы и каналы доступны для коммуникаций и обсуждения проектов», — сообщила пресс-служба компании в telegram-канале.
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